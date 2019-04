Eilenburg

Die Expansionspläne des Autohauses Gegner in Eilenburg haben am Montag eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan für das sogenannte „Sondergebiet Autohandel Dübener Landstraße“ im Stadtteil Ost beschlossen. In dem wurden jetzt entsprechende Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange – das sind zum Beispiel übergeordnete Behörden, Natur- und Umweltverbände oder auch Nachbarkommunen – eingearbeitet. Konkret standen die Ausgliederung von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet, Hinweise zum Immissionsschutz und die Änderung der Planzeichnung im Fokus.

Bau eines Ford Stores

All das war schon einmal Thema im Stadtrat und brachte den B-Plan ins Stocken. Doch jetzt scheinen alle Bedenken und Unklarheiten aus dem Weg geräumt worden zu sein, Einwände und Hinweise von Bürgern gab es im Rahmen der öffentlichen Beteiligung nicht. Weil mit dem Investitionsvorhaben Eingriffe in die Natur vorgenommen werden, muss das Unternehmen auf einer Fläche im Norden des Gebietes unter anderem Obstgehölze und Sträucher pflanzen.

Normalerweise stehen nunmehr alle Signale auf Grün – zumindest von der planerischen Seite her betrachtet. Das Autohaus Gegner will seine bisherige Fläche vergrößern, um mehr Platz zu gewinnen. Geplant ist der Bau eines Ford Stores, der sich südlich an das Autohaus anschließt. Diese Stores gelten bei der Kölner Automarke als „Leuchttürme“ und stehen meistens nur in Großstädten.

Langer Planungsprozess

Das Vorhaben in der Dübener Landstraße zeigt dabei nicht nur die Investitionsfreudigkeit des einheimischen Unternehmens, sondern wie langwierig Planungen in Deutschland andauern können. Denn die Autohaus Gegner GmbH hatte bereits im Juni 2015 den Antrag zur Erweiterung des Autohauses gestellt. Im Februar 2016 kam es zur Aufstellung des Bebauungsplans und erstmals zur Beteiligung der Behörden und später der Öffentlichkeit. Immer wieder gab es Anmerkungen und Änderungsforderungen – ein langwieriger Prozess, wofür das Unternehmen einen langen Atem braucht. Wann der Bau konkret losgeht, ist indes unklar. Denn der nächste Schritt ist der Bauantrag, teilte Unternehmer Volker Gegner mit. Er ist eher skeptisch und geht nicht davon aus, dass dieses Jahr der erste Spatenstich erfolgen kann.

Das Autohaus Gegner gibt es seit 1991 in Eilenburg. Es beschäftigt zusammen mit den Filialen in Taucha und Oschatz etwa 60 Mitarbeiter und würde nach der Erweiterung zu einem der größten Autohäuser in der Region aufsteigen. Neben Pkw bietet der Händler vor allem auch ein großes Portfolio an Nutzfahrzeugen an.

Von Nico Fliegner