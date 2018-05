Eilenburg

Wie die Polizei mitteilte, sei die „Identität des Toten nicht zweifelsfrei geklärt“. Diese werde mehrere Tage in Anspruch nehmen. Der Leichnam werde gerichtsmedizinisch untersucht. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Toten um einen seit dem 29. April 2018 vermissten 49-jährigen Mann aus Eilenburg handelt“, so eine Polizeisprecherin. Derzeit lägen keine Anzeichen von Gewalteinwirkungen vor, so dass das Vorliegen einer Straftat im Moment ausgeschlossen werden kann.

Von LVZ