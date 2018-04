Polizeitaucher kamen am Mittwoch in Eilenburg an der Mulde nahe der Torgauer Straße zum Einsatz. Jugendliche hatten vor einigen Tagen dort Munitionsbestandteile gefunden. Der Polizei wurde das jedoch erst später bekannt. Bei dem Einsatz wurden zwei Schreckschusswaffen und dazu gehörige Munition gesichert. Wer die Gegenstände an diesem Ort aus welchem Grund ablegte, ist laut Information der Behörde noch nicht bekannt.

Von BS