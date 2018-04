Auf der Flucht - Polizei schnappt Kriminelle in Pristäblich

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in Pristäblich, einem Ortsteil der Gemeinde Laußig. Dort entdeckten die Beamten einen Ford, an dem zur Fahndung stehende Kennzeichen angebracht waren. Als ein Mann die Polizisten kommen sah,flüchtete er, wurde aber später von den Beamten ergriffen. Da gegen den 49-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt, wurde er festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Torgau gebracht.

Die vor Ort angetroffene 29-jährige Fahrzeughalterin steht wegen des Kennzeichendiebstahls ebenfalls unter Tatverdacht. Zudem wurden bei ihr noch ein gestohlenes Fahrrad und eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden.

Von BS