Eilenburg

Tierparkleiter Stefan Teuber zu überraschen, das ist nicht leicht. Der Anruf der Grundschule aus Portitz hat dies geschafft. Dabei hieß es: Die 270 Schüler am Rande Leipzigs wollen für das Tropicana in Eilenburg spenden. So weit noch nichts Ungewöhnliches. Doch die avisierte Spendensumme von 1500 Euro tat es dann doch. Und in dieser Woche brachten die Mitglieder des Kinderrates den Scheck, der dann sogar über 1593,40 Euro ausgestellt war, vorbei.

Kinder entscheiden, wohin das Geld geht

Schulleiterin Ingrid Neefe-Schnabel: „Wir organisieren alle zwei Jahren einen Spendenlauf. Die Hälfte des eingenommenen Geldes bekommt der Förderverein. Wohin die andere Hälfte geht, das entscheiden die Kinder.“ In diesem Jahr machte bei den Kindern, die den mit der S-Bahn gut erreichbaren Minizoo auch bei Familienwandertagen und Hortausflügen erkunden, das Tropicana das Rennen.

Und rennen mussten die Grundschüler. Der neunjährige Mockauer Ben-David Waldow erklärt: „Jeder sucht sich Sponsoren, die dann pro Runde um die Schule den zuvor vereinbarten Betrag zahlen.“ Auch Patrick Paul ist mitgerannt und hat für das Tropicana gestimmt. „Mir gefallen hier vor allem die Emus und Hutaffen“, erklärt der neunjährige Theklaer.

Vorab-Klettern auf dem Baumpfad

Die achtjährige Lupita Talaga aus Mockau, die auch schon mit Eltern und den beiden Schwestern im Tierpark war, mag dagegen besonders die Pferde. Nach der für die fleißigen Spendensammler ermöglichten Vorab-Begehung des Baumpfades im Tropicana sagte sie: „Das ist einfach cool da oben. Da sieht man ganz viel.“ Nicht nur Lupita will daher nach der Eröffnung unbedingt wiederkommen, Schlange und Leguan beobachten und den Affen beim Klettern zusehen.

Von Ilka Fischer