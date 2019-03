Eilenburg

Der AfD-Kreisverband Nordsachsen geht in die Offensive und spricht im Zusammenhang mit einer anonym verbreiteten Einladung zu einer „privaten Veranstaltung“ am Freitag in Eilenburg von „Manipulation“. Das teilte der Kreisvorsitzende René Bochmann mit. Er mutmaßt, dass der Partei damit geschadet werden sollte.

Wer ist der Gastgeber?

Die Einladung, die ihm bekannt sei, stamme von den Brüdern Andree und Stefan Gaebel, so Bochmann weiter, die die AfD unterstützten. Das sind zwei Unternehmer aus der Immobilienbranche in Eilenburg. Der LVZ liegt indes eine Einladung ohne Angabe eines Absenders vor. Erst am Freitag erhielt die Redaktion eine Einladung, in der die Gaebel-Brüder als Gastgeber aufgeführt sind. Einer der Unternehmer bestritt aber wiederum auf telefonische Nachfrage, Urheber zu sein.

AfD spricht von Terminverwechslung

Zur Personalie Stephan Brandner, einem AfD-Bundestagsabgeordneten, der auf der Veranstaltung als Redner auftreten sollte, aber von dem Termin gar nichts wusste, gebe es laut Bochmann eine einfache Erklärung: Es habe sich um eine „Terminverwechslung“ gehandelt. Brandner wird demnach nicht in Eilenburg sein. Vom zweiten angekündigten Redner, dem AfD-Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio, habe er eine Zusage erhalten.

Die als privat deklarierte Veranstaltung findet laut AfD-Kreischef mit Unterstützung der AfD Nordsachsen statt; diese hatte sich im Bürgerhaus eingemietet, übernimmt aber nicht vordergründig die Gastgeber-Rolle. „Jede Partei hat die Möglichkeit, auf ihre Art und Weise Mitglieder zu gewinnen“, stellte Bochmann dazu klar. Er selbst werde an der Veranstaltung teilnehmen.

