Eilenburg

Sie haben musiziert, hatten Spaß dabei und mussten sich nichts beweisen. Was vor dem Konzert in der Eilenburger Galerie Bader noch ein kleiner Plan war, kann nun als „Ziel erreicht!“ definiert werden. Die Musiker von Privileg – Ralf Arendt, Gerd Angermann und Ronald Müller – haben am Samstag ihr Comeback in der Muldestadt genossen.

„Gehottet haben wir wie die armen Irren“

Aber nicht nur die Herren an den Instrumenten hatten sichtlich Freude, sondern vor allem auch die Fans, Wegbegleiter und Freunde haben den Liveauftritt gefeiert. „Gut kann man nicht sagen, sondern sehr gut“, fasst Gabriele Göhrmann in kurzen Worten zusammen. Sie nutzte den Abend wie viele andere, um einstige Bekannte wiederzutreffen, darunter auch die Freundinnen Angelika Bennühr und Bärbel Wolf: „Wir sind früher schon immer zusammen unterwegs gewesen und haben Privileg bei vielen Konzerten begleitet. Gehottet haben wir wie die armen Irren“, erinnern sich die Frauen an ihre Jugendzeit. „Nach gut 40 Jahren ist es eine tolle Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen“, sind sich beide einig. „Für uns alle ist es heute ein toller Abend, um die alte Garde wieder zu treffen. Es ist wie bei einem Klassentreffen“, schwärmt Volker Prauße am beleuchteten Stehtisch.

Auch die Rokkers spielen auf

Zur Galerie Die Band Privileg und Rokkers spielten in der Eilenburger Galerie Bader auf. Die Stimmung war toll. Hier ein paar Impressionen von den Auftritten.

Währenddessen machen sich auf der kleinen Bühne die Rokkers bereit. Eine Band, die ebenfalls schon seit Jahren als Hardrock-Coverband in der Region und darüber hinaus mit ihren Livekonzerten präsent ist. Sebsatian Angermann ist in die musikalischen Fußtapfen seines Vaters Gerd getreten und spielt an der Gitarre. Auch durch den ehemaligen und stimmgewaltigen Doberschützer Oliver Ehrlich wird der regionale Bezug zur Muldestadt bedient. „Wir sind heute besonders aufgeregt, weil eben viele Bekannte von uns im Publikum sind“, betont der Bandleader, während Privileg in die Saiten haut und die alten Meister aus ihrer Sturm- und Drangzeit covern.

In der Galerie steigt die Stimmung unter dem Publikum. „Der nächste Auftritt wird nicht lange auf sich warten lassen. Wenn wir gewusst hätten, wie toll die Stimmung ist, hätten wir das viel viel früher schon mal gemacht“, sagte Ralf Arendt.

Von Anke Herold