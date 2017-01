Eilenburg. Der laute Jubel war schon vor der Tür des Saals im Eilenburger Jugendhaus VI vernehmbar. Grund, sich zu feiern hatten zirka 80 Teilnehmer des Projekts „Rap Speech – Was soll der Hate?“. Sie kamen aus fünf Schulen Eilenburgs, Torgaus und Leipzigs. Die meisten sind um die 14 Jahre jung. Sie hatten fünf Rap-Songs in jeweils kurzen fünf Tagen kreiert und „sie hatten sich mit dem Thema Hass im Netz auseinandergesetzt“, bescheinigte ihnen Medienpädagogin Jördis Dörner vom Projektteam. „Wir wollten etwas dagegen machen. Aber fünf Tage an Schulen kommen und etwas dazu erzählen, das wäre doch zu langweilig gewesen, oder?“, fragte Jördis Dörner ins Publikum. Peter Bauer hatte die Idee mit den eigenen Songs. So kam Gregor Zocher alias Rapper Sayes mit ins Boot der Medienpädagogen.

Erkenntnisse und Übungen

Im Facebook-Tagebuch sind die Ereignisse aufgezeichnet: Seit November waren die vier Leipziger an den Schulen. Da ging es um Rap, Graffiti, Beatbox, Breakdance und DJing, die fünf Elemente des Hip-Hops, und um erste praktische Rhythmusübungen. Die Schüler beschäftigten sich mit Schimpfwörtern, ihrer inhaltlichen Bedeutung und den Gründen, warum sich Menschen eigentlich mit verletzenden Beleidigungen belegen. Mit all den Erkenntnissen und Übungen ging es schließlich ans Verfassen eigener Texte. Die Schüler setzten sich mit dem auseinander, was sie selbst im Netz erlebten. Es wurde probiert, wie die Worte auf den Beat passen, geübt „bis der Flow im Takt saß“. Und schließlich kamen die Gesangsaufnahmen. Auch an den eigenen CD-Cover wurde mit Enthusiasmus gebastelt. Im Eilenburger Jugendhaus konnten alle zusammen nochmal die Ergebnisse ihrer Projekte anhören. Da gab’s dicken Applaus für alle und natürlich Teilnahme-Zertifikate. Dank ging an alle Beteiligten, so auch an die Trägerin des Projekts, die Torgauer Initiative der Sächsischen Landesmedienanstalt, und die Bundeszentrale für politische Bildung, die das Geld gab.

Mut zu eigenen Texten

Begeisterung auch bei den Lehrerinnen: „Es war zum einen toll, zu sehen, wie die Schüler über sich hinausgewachsen sind, und zum anderen, wie sie vom Team ermutigt wurden, an den Texten zu arbeiten. Das alles hat auch meinen Blick geändert: Das Vertrauen, das die Schüler quasi als Vorschuss bekamen, haben sie voll zurückgegeben“, erzählte Nora Haberecht von der Eilenburger Caritas Schule, die sich nochmals freute, dass Referendarin Henriette Hempel die Idee hatte, das Projekt an die Schule zu holen. „Ihr wart auch geduldig mit uns“, lobte Peter Bauer die Teilnehmer. „Mancher mag beim Einsingen schon beim fünften Mal am liebsten aufgeben.“ Aber einige hätten es ohne Murren auch beim 15 Mal versucht.

Verzicht auf Schimpfworte

„Es hat richtig Spaß gemacht“, erzählte Selina Siefert aus der H8 der Schule am Bürgergarten, wo das Projekt im November lief. „Klar, hatte ich den Rap auch nach der Schule im Kopf. Ich kenne den ganzen Text noch.“ Die Ergebnisse all der Mühen, sind auch auf Youtube zu hören. Es geht um Ausgrenzung, es werden die Geschichten erzählt, die wegen Posts auf Facebook & Co. passieren. „Vielleicht überlegt Ihr auch selbst das ein oder andere Mal, ob ihr das eine oder andere Schimpfwort noch verwenden wollt“, hatte Sayes noch angemerkt. Ob es das Projekt noch einmal geben wird? „Vielleicht. Wir haben jedenfalls Lust“, so der Rapper.

Von Heike Liesaus