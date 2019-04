Leipzig/Eilenburg

Am Landgericht Leipzig wurde die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Kinderschänder Reiner B. (Name geändert) mit der Anhörung von zahlreichen Zeugen fortgesetzt. Der 43-Jährige soll über Dating-Plattformen unter falschem Namen Kontakt zu Minderjährigen aufgenommen und sie zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Im Raum stehen zudem eine Vergewaltigung und der Besitz kinderpornografischen Materials, insbesondere Fotos und Videos. Eine der Taten soll sich in Eilenburg ereignet haben.

Audiovisuelle Vernehmung

Unter den Zeugen war auch eine Geschädigte, die Reiner B. während eines Treffens im Tauchaer Park offenbar zwingen wollte, ihn oral zu befrieden. Dazu kam es offenbar nicht. Sie konnte sich befreien, sich ihren Eltern und der Polizei offenbaren. Weil sie dem Schutz des Mädchens offenbar einen hohen Stellenwert beimaß, beschloss die zweite Strafkammer unter Vorsitz von Richter Michael Dahms, die Öffentlichkeit von der Verhandlung auszuschließen. Zudem fand eine sogenannte audiovisuelle Vernehmung der Zeugin statt. Sie saß in einem Nebenraum des Verhandlungsraumes und wurde per Bild-und Tonübertragung auf einem Monitor gezeigt. Eine kinderpsychologische Stellungnahme hatte ergeben, dass ein erneutes Aufeinandertreffen der Geschädigten und des Angeklagten zu schwerwiegenden Folgen führen könnte. Die Vernehmung dauerte den ganzen Nachmittag und wurde nur unterbrochen, um der Geschädigten Zeit zu geben, sich zu sammeln.

Widersprüche in Aussage

Auf den Beistand ihrer Mutter, den sie zunächst eingefordert hatte, verzichtete die 16 Jährige. Ihr stand eine Rechtsanwältin zur Seite.

Die Ergebnisse der Befragung werden maßgeblichen Einfluss auf das Verfahren haben, das voraussichtlich am 11. April mit der Urteilsverkündung endet.

Im Verlauf der Zeugenbefragung kam unter anderem heraus, dass die 16-Jährige den Angeklagten auf einer Lichtbildvorlage nicht identifizieren konnte. Zudem traten Widersprüche auf, wo sich der Tatort tatsächlich befunden hat. Nicht geklärt werden konnte, warum das Mädchen unmittelbar nach den Ereignissen sämtliche Chatverläufe und Fotos löschte.

Auf den Smartphones und dem PC von Reiner B. konnten indes Dateien mit kinderpornografischen Inhalten sichergestellt werden. Wie ein Gutachter berichtete, soll es sich dabei um etwa 1000 Fotos und knapp ein Dutzend Videos handeln.

Von Diemo Wolf