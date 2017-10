Prüfung bestanden: Birgit Rabe aus Eilenburg ist jetzt Kräuterpädagogin

Als Naturparkführerin ist Birgit Rabe aus Wedelwitz bei Eilenburg schon viele Jahre in der Dübener Heide unterwegs. Jetzt hat sich zur Kräuterpädagogin ausbilden lassen, wil Wanderungen und Spaziergänge für Gäste vom Kindergartenkind bis ins hohe Alter anbieten und dabei die Wild- und Unkräuter in den Mittelpunkt stellen und was man daraus Schmackhaftes zubereiten kann.