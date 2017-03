Eilenburg. Bei den Mangalitza-Schweinen im Eilenburger Tierpark wuseln seit Kurzem 18 Ferkel im Stroh. Eber Alf hat damit nach 2015 und 2016 bereits zum dritten Mal für quiek-lebendiges Treiben im Haustierhaus gesorgt. Die Ferkel von zwei Sauen werden schon in wenigen Tagen durch das Gehege laufen. Spätestens Ende März wird ihre Neugier so groß sein, dass sie auch das für die Besucher zugängliche Streichelgehege erkunden. Damit heißt es dann im Tierpark: Frühjahrszeit ist Streichelzeit. Eine dritte Sau erwartet ebenso Nachwuchs.

Der Eilenburger Tierpark, im Frühjahr traditionell ein Magnet für alle, die einfach nur raus in die Natur wollen, bietet aber auch einen meckernden Grund für einen Besuch. Denn das junge Zicklein, das bereits kurz nach Neujahr das Licht der Welt erblickte, hat seit wenigen Tagen Spielgefährten. Damit meckert der Beweis, dass aus dem Böckchen, der im Juli vorigen Jahren gemeinsam mit vier jungen Ziegen an die Mulde zog, inzwischen ein richtiger Bock geworden ist. Weitere Zicklein werden in den nächsten Tagen erwartet. Auch am Ziegengehege gibt es ein angeschlossenes Streichelabteil.

Der Eilenburger Tierpark, der im vergangenen Jahr mit 66 800 Besuchern so viele wie noch nie in seiner fast 60-jährigen Geschichte zählte, setzt damit auch 2017 auf sein bewährtes Konzept, möglichst viele Begegnungen zwischen Mensch und Tier zu ermöglichen.

Von Ilka Fischer