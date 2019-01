Doberschütz

Da ist der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) wohl zu optimistisch gewesen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat jedenfalls die Ankündigungen des Bürgermeisters in Sachen Radwegenetz in der LVZ (Beitrag vom 17. Januar: „Doberschütz tritt kräftig in die Pedale“) ein Stück weit relativiert. Dabei geht es nicht um die Projekte an sich, aber um den Zeitrahmen.

600 Meter Radweg an der S 11

So hatte Roland Märtz verkündet, dass der 600 Meter lange Radweg an der S 11 zwischen dem Silo bei Eilenburg und dem Kieswerk Mensdorf/Mörtitz vom Freistaat 2019 gebaut werden soll.

Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, tritt da deutlich auf die Bremse. Sie schreibt: „Richtig ist, für die Radverkehrsanlagen an der S 11 ist die Voruntersuchung inklusive der Beteiligung Träger öffentlicher Belange abgeschlossen und ausgewertet. Die Baugrunduntersuchungen sind beauftragt und werden derzeit durchgeführt. Die detaillierte Verkehrsanlagenplanung wird jetzt im Frühjahr 2019 beauftragt.“ Erst anschließend könne dann das wahrscheinliche Planfeststellungsverfahren vorbereitet und durchgeführt werden. Ihr Fazit lautet jedenfalls: „Aufgrund des aktuellen Projektstandes ist eine Aussage zum Baubeginn seriös noch nicht möglich.“

Radweg an der B 87

Auch der Radweg, der laut der Aussage von Roland Märtz 2023 von Torgau durchgehend über Doberschütz bis nach Eilenburg führen soll, kommt wohl erst später. Isabel Siebert verweist jedenfalls darauf, dass ihr Amt für die Fertigstellung des dreispurigen Ausbaus der B 87 vom Abzweig Süptitz bis Torgau noch kein Datum genannt hat. Sie bestätigt lediglich: „Wir sind in der Vorplanung und benötigen danach noch alle Schritte für das eigentliche Planfeststellungsverfahren. Daher kann noch keine Aussage über einen Bauzeitraum erfolgen.“ 2023 erscheine jedenfalls als zu früh.

Von Ilka Fischer