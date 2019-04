Laußig

Nun hängen sie wieder an ihrem angestammten Platz in der Laußiger Kirche: Die beiden etwa zwei Meter hohen in Ölmalerei gefertigten Bilder, die Kopien von weltberühmten Gemälden zeigen. Zum einen handelt es sich um „Die unbefleckte Empfängnis“ von Giovanni Battista Tiepolo (1696 - 1770). Der Künstler gilt als Hauptmeister der spätbarocken Malerei und bedeutender Vertreter der venezianischen Kunst. Das dem Motiv gegenüber hängende Werk zeigt einen Ausschnitt des Gemäldes „Die Verklärung Christi“ des italienischen Malers Raffael ( Raffaello Santi, 1483 – 1520). Bei beiden Bildern handelt es sich um sogenannte Spätwerke der beiden Künstler, die laut Volker Pohlenz eine gewisse Reife des Gesamtschaffens der beiden Maler erkennen lassen.

Maler verstarb unerwartet

Doch natürlich hängen in der Laußiger Kirche nicht die Originale. Gemalt wurden die beiden Bilder 2005 und 2006 von dem leidenschaftlichen Hobbykünstler und Dekorationsmaler Horst Weber, sie erhielten dann im Gotteshaus einen würdigen Platz. Weber starb 78-jährig im August 2010 und wurde in Bad Düben beerdigt. Der gebürtige Leipziger war ein ruhiger und dennoch lebensfroher Mensch, der zurückgezogen am Rande des Ortsteils Alaunwerk lebte. In meist farbenfrohen Bildern brachte er seine Sicht auf die Landschaften der Dübener Heide zum Ausdruck. Seine letzte Ausstellung präsentierte er nur zwei Monate vor seinem unerwarteten Tod im Galerie-Café Tornau. In den letzten Jahren seines künstlerischen Schaffens wandte er sich immer öfter auch christlichen Motiven zu, was letztlich dazu führte, dass die beiden großformatigen Bilder zur Freude des damaligen Pfarrers Krüger ihren Platz in der Laußiger Kirche fanden.

Horst Weber (links) und Pfarrer Krüger Quelle: Heike Nyari

Doch Anfang des Jahres wurden „Die unbefleckte Empfängnis“ und „Die Verklärung Christi“ von der Wand genommen und fanden ihren Weg in das Atelier des bekannten Malers Volker Pohlenz. Dort wurden sie auf Wunsch der Kirchgemeinde meisterhaft überarbeitet und erstrahlen nun im Sinne der Originale in neuem Glanz. „Ich wollte keinen Pohlenz daraus machen, sondern die beiden Werke den großen Künstlern annähern“, so der Wöllnauer. Er nahm das Schaffen Webers als Basis und fügte in wochenlanger Arbeit sein eigenes langjähriges Wissen und meisterhaftes Können in der Technik der Ölmalerei hinzu, um dem künstlerischen Ziel, also dem jeweiligen Original, so nahe wie möglich zu kommen. So würde man nun diese Gemälde auch wirklich als gelungene Kopien der großen Meister zur Kenntnis nehmen. Und was dabei herauskam, kann sich sehen lassen.

Altarbild ist von Volker Pohlenz

In der Laußiger Kirche gibt es ein weiteres Werk, das die Handschrift von Volker Pohlenz trägt. Es handelt sich um ein Bild des segnenden Jesus Christus’, das im heimischen Atelier auf Leinwand entstand und in die Kanzel eingefasst wurde. Übrigens kann man weder Bilder noch sakrale Kunst einfach mal so in einer Kirche installieren. Wie Gemeindekirchenratsmitglied Artur Cachej erklärte, nahm die Angelegenheit zur Genehmigung zuvor selbstverständlich seinen bürokratischen Weg über das Kirchenbauamt bis hin zu entsprechenden Institutionen in Magdeburg.

Von Heike Nyari