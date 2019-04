Eilenburg

So sieht man Mitarbeiter der Eilenburger Stadtverwaltung selten: Ihr Büro-Outfit haben sie am Freitag zu Hause gelassen, schlüpften stattdessen in Freizeitkleidung und verließen für zwei bis drei Stunden den Büroschreibtisch, um dem Müll im Stadtgebiet den Kampf anzusagen.

Aktion für ein sauberes Eilenburg

„ Eilenburg soll eine schöne und saubere Stadt sein. Und dafür wollen wir unseren Beitrag leisten und auch ein wenig unsere Vorbildfunktion ausüben“, sagte Daniela Paulich, Sekretärin im Vorzimmer von Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos). Auch das Stadtoberhaupt tauchte in „ Räuberzivil“ auf und beteiligte sich an der Aktion. „Wir durchkämmen heute mehrere Straßen und sammeln den Müll in Säcken. Die stellen wir dann an den Straßenrand und der Bauhof sammelt sie ein“, erklärte Scheler das Prozedere.

30 Mitarbeiter sammeln Müll

Im Innenhof des Rathauses wurden dann Punkt 9 Uhr 30 Mitarbeiter in sechs verschiedene Gruppen eingeteilt – und dann hieß es Ausschwärmen ins Stadtgebiet. Zwei Gruppen waren im Zentrum unterwegs, nahmen sich beispielsweise die Bahnhofstraße, das Rosarium, den Nordring und Külz-Ring vor.

Anne-Doris Riedel-Conrad vom Bereich Bildung/Jugend bei der Stadtverwaltung Eilenburg hat in der Leipziger Straße einiges zu tun. Quelle: Wolfgang Sens

Zwei weitere Gruppen waren für den Bereich Berg zuständig, sammelten unter anderem in der Fischeraue Müll ein. Mit einem Bus fuhr eine weitere Gruppe in den Stadtteil Ost, um die Straßenränder der Ernst-Mey-Straße von Plastikbehältnissen zu befreien. Auch die Flächen des ehemaligen ECW-Geländes standen im Fokus des Frühjahrsputzes.

Spaß bei der Arbeit

„Ich finde die Aktion toll, und ein großer Teil unserer Verwaltung geht auch mit“, sagte Annett Krause, Leiterin des Bereichs Bürgerservice. Freudestrahlend war Maria Schmieder vom Bereich Schule/Jugend bei der Aktion dabei: „Ich habe immer Spaß an der Arbeit, egal welcher“, erzählte die junge Frau und schnappte sich einen Müllwagen für ihre Gruppe. Der macht schließlich die Arbeit leichter.

Der Frühjahrsputz der Rathaus-Beschäftigten war übrigens nicht die erste Aktion dieser Art. Zwei hatte es bereits in vorangegangenen Jahren gegeben.

Von Nico Fliegner