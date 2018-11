Eilenburg

Riesenstimmung, ausgelassene Freude und großer Spaß waren die Eckpunkte des 2. Tanzturnieres zu Ehren von Gerd Engelmann im Eilenburger Bürgerhaus. Über 200 kleine und große Tänzerinnen und Tänzer brachten unter dem Motto „Tanzen geht immer“, die Bühne zum Beben. Im vergangenen Jahr erlebte das Turnier des Eilenburger Carneval Clubs seine Premiere.

Zur Galerie Tanzgruppen und Carneval-Clubs haben das 2. Ehrenturnier für Gerd Engelmann organisiert.

„Nach dem Erfolg 2017 war schnell klar, dass wir das wiederholen““, erzählte Birgit Rothfeld von der Turnierleitung. Insgesamt nahmen diesmal 14 Vereine teil, darunter aus Nordsachsen der Eilenburger Carneval Club, die Eilenburger Tanzgruppen, der Hammermühler Karnevalsverein aus Bad Düben sowie der Lindenhayn-Brinniser Carnevals Club. „Gerd Engelmann ist der Initiator des Karnevals in Eilenburg. Er hat sich in seiner aktiven Zeit für den Tanzsport sowie die Kinder- und Jugendarbeit engagiert. Ihm zu Ehren haben wir vergangenes Jahr das Turnier, was vorher als Freundschaftstanzturnier stattfand, umgenannt“, so Birgit Rothfeld.

Erstmals bei einem Wettkampf dabei

Während die Gastgeber ihre Gruppen und Solotänzer gleich siebenmal auf die Bühne schickten, war es für die jungen Frauen aus Bad Düben und Lindenhayn-Brinnis die erste Wettkampfteilnahme überhaupt. „Wir sind mit unseren acht Mädels aus der Funkengarde am Start. Wir wurden diesmal eingeladen und wollen unser Können präsentieren. Wir wollen Spaß haben und gut abschneiden. Außerdem dienen solche Formate auch dazu, das man sich neue Idee bei Kostümen und Tänzen holt“, sagte Gitte Lachmann vom Hammermühler Karnevalsverein.

Kampfrichter haben ganz genau hingeschaut

Genaus so sahen das auch die Gardemädchen aus Lindenhayn-Brinnis. „Wir sind ganz schön aufgeregt. Für diesen Höhepunkt haben wir uns noch einmal intensiv vorbereitet. Es ist schon etwas anderes, wenn eine Jury vor einem sitzt und alles bewertet, als ein feierndes Publikum“, sagte Susan Stoppe. Und die Kampfrichter schauten ganz genau hin und vergaben Punkte unter anderem für Musikauswahl, Schrittvielfalt, Schwierigkeitsgrad, Exaktheit und Choreografie. Bei der Siegerehrung durften am Ende alle jubeln. Denn schon die Teilnahme war ein Erfolg.

Formtest für die Eilenburger Gastgeber

Die Eilenburger Gastgeber nutzen den Wettbewerb gleichzeitig zum Formtest für die bereits laufende Karnevalszeit. Und das mit großem Erfolg. Sie gewannen gleich in drei verschiedenen Kategorien. Siege fuhren Hanna Lieschen Herde und Emil Laurin Kreißig (Jugend) bei den Tanzpaaren, Jasmin Wend (Ü15) bei den Tanzmariechen und die ECC-Gardetänzerinnen (Ü15) ein. Die Teams aus Lindenhayn-Brinnis und Bad Düben landeten in der Disziplin Gardetanz der Ü15 auf den Plätzen sechs und sieben. Im Schautanz holten die Kurstädter zudem noch Rang fünf.

Von Steffen Brost