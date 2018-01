Rinckart Gymnasium lockt neue Schüler mit Zwiebelhaut und Kompetenz

Eilenburg. Klebeband, Klettverschlüsse, Tackernadeln und Alufolie machen jedes Kleidungsstück elegant, man muss es nur mit einer Portion Augenzwinkern betrachten. Die alternative Modenschau in der Aula des Martin Rinckart Gymnasium war eines der Highlights zum Tag der Präsentationen. Überzeugend vor allem kam der enorme dekorative Aufwand und die ungewöhnlichsten Gestaltungsmöglichkeiten zum Ausdruck, die die Jungen und Mädchen des künstlerischen Profils darboten.

Unterhaltsames Programm und viele Besucher Zur Bildergalerie

Die Pädagogen und Schüler hatten ein umfangreiches Programm zusammengestellt, um Besucher und Gäste zu unterhalten. Ein Laufzettel schickte die jüngsten Besucher von Raum zu Raum. So luden die einzelnen Rätselstationen zum Erkunden des gesamten Schulgebäudes ein. Wer den Biologieraum fand, konnte mit Viola Peterson und Steven Prosch am Mikroskop eine Zwiebelhaut in extremer Vergrößerung anschauen. Der kleine Mika Prosch ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und sah seinem großen Bruder beim Mikroskopieren zu. „Unser Sohn wird die Bildungsempfehlung für das Gymnasium bekommen und dann hier weiter lernen. Die Busanbindung ist gut und wir haben schon mit unserem Älteren gute Erfahrungen gemacht. Schön, dass sich die Schule so präsentiert“, erklären Katja und Torsten Prosch während ihr beiden Söhne mit der stark vergrößerten Zwiebelhaut beschäftigt sind.

Theaterstück der Lateinschüler

Indes ist der Besucherandrang auf dem Höhepunkt, in den Räumen und auf den Fluren kommen Lehrer, Gäste und Schüler ins Gespräch. Der Lateinkurs von Susann Vierig hat sich für den Samstagvormittag etwas Besonderes einfallen lassen. In einem kleinen Theaterstück zeigten die Schüler nicht nur sprachliches Geschick, sondern auch schauspielerisches Talent.

Keramik und Zeichnungen im Fach Kunst

Nach der Aufführungen wird deutlich, dass der Unterricht in der Bildungseinrichtung in Eilenburg Ost vor allem Spaß macht, denn Otto Wanjek lobt die junge Pädagogin: „Sie ist die zweitbeste Lehrerin in Deutschland. Mit ihr ist der Unterricht einfach toll.“ Über die vielseitigen Einblicke staunte auch die kleine Hanna Wolff: „Ich freue mich auf das Fach Kunst. Die Keramikstücke und die vielen Zeichnungen haben mich besonders beeindruckt“, erzählt das Mädchen bevor es sich mit seiner Mutter weiter im Schulhaus umsieht.

Im Zimmer der Sozialarbeiterin Maria Reinwaldt wird an einem Handkicker heftig an den Hebeln gedreht. Seit diesem Jahr gibt es dieses Angebot der Schulsozialarbeit. „Prävention und Intervention sind meine Hauptaufgaben. Ich biete Konzentrationstraining an und übe mit den Kindern Strategien zur Stressbewältigung ein und arbeite gemeinsam mit dem jeweiligen Schüler an seinem Selbstbewusstsein“, macht die Pädagogin deutlich. Zufrieden schaut auch Schulleiter Dieter Mannel auf den Samstagvormittag. Er freute sich besonders über die hohe Zahl der interessierten Gäste.

Von Anke Herold