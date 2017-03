Doberschütz. Der alte ist der neue Bürgermeister in der Gemeinde Doberschütz: Roland Märtz (57, CDU) hat sich bei der Wahl am Sonntag gegen seinen Mitbewerber Sebastian Vieweg (31, parteilos) durchgesetzt. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis entfielen von 2502 gültigen Stimmen 1344 auf den Amtsinhaber – das sind 53,72 Prozent und damit mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, teilte Gemeindewahlleiter Rainer Klewe mit. Herausforderer Vieweg konnte 1158 Stimmen (46,28 Prozent) für sich verbuchen.

Märtz freute sich: „Der Wahlkampf ist jetzt Geschichte. Wir müssen nach vorne schauen. Ich hoffe, dass ich auch für die, die mich nicht gewählt haben, ein guter Bürgermeister sein kann.“ Vieweg zeigte sich enttäuscht: „Es tut mir Leid für die, die ihre Hoffnung auf die Zukunft der Gemeinde gerichtet haben und weg von dem alten Trott wollten“, sagte der Mitbewerber. Die Gemeinde sei gespalten, vor der Wahl hätten viele mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet. „Jetzt muss ich das Ganze erstmal sacken lassen.“ Künftig will er in seinem Job als Projektentwickler weiter tätig sein.

Die Wahlbeteiligung in der 4057 Einwohner zählenden Landgemeinde lag bei 73,43 Prozent (2526 Wähler). 24 Stimmen waren ungültig. Am höchsten war sie in Mölbitz (85,48 Prozent), am schlechtesten in Sprotta-Siedlung (64,64 Prozent). Insgesamt waren rund 3440 Bürger zum Gang an die Urne aufgerufen. 234 Einwohner nutzten die Briefwahl.

Von Nico Fliegner und Ilka Fischer