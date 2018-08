Eilenburg

Für die Burgberg-Serenade am Sonnabend laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nach der großen Probe am letzten Feriensonnabend findet am Vormittag des Konzerttages die Generalprobe in den Räumen der Musikschule statt. „Auf dem Burgberg selbst findet dann ab 17 Uhr nur noch der Soundcheck statt“, weiß die Dirigentin vom Eilenburger Musikverein Gabriele Hammermann. Sie sieht ihr Orchester mit 32 Musikern, die Streichinstrumente, Posaune und Klavier spielen, auf jeden Fall gut gerüstet.

Einlass ab 17 Uhr, Musik ab 19 Uhr

Insgesamt bestreitet der Musikverein ab 19 Uhr drei halbstündige Blöcke, in denen jeweils Klassik, Musical und Filmmusik gemischt wird. Dabei haben sie sich immer für leichtgängige und bekannte Musik entschieden. Eröffnet wird die Serenade, die es in diesem Jahr zum zweiten Mal gibt, mit dem Krönungsmarsch von Giacomo Meyerbeer. Außerdem wird der Musikverein erstmals ein Medley aus dem Phantom der Oper spielen.

Nach diesen drei Böcken wird wie im vergangenen Jahr die ehemalige Eilenburgerin Maja Gerth mit ihrem Mann Frank den Abend bis etwa 22.30 Uhr mit Jazz an Klavier und Posaune ausklingen lassen.

Fotoshooting für 80 Mitwirkende

Für die rund 80 Mitwirkenden vor und hinter der Bühne geht dann ein langer Tag zu Ende. Steffi Schober, Vorsitzende des Burgvereins: „Einer Tradition des Burgvereins folgend, werden wir vor dem Beginn und damit um 16.30 Uhr ein Foto mit allen rund 80 Mitwirkenden machen. Neben den Musikern und dem Burgverein selbst werden das auch die Mitstreiter vom Technischen Hilfswerk, von der Musikwerkstatt aber auch die der Tierpark-Gastronomie sein. Denn natürlich werden an diesem Abend, der für alle über 14 Jahre fünf Euro kostet, ab 17 Uhr auch Snacks, Pilzpfanne, Gegrilltes sowie neben Wasser, Limo, Bier und Wein auch Bowle angeboten. „Wir als Burgverein wollen auch mit dieser gegenüber der Walpurgisnacht etwas stilleren Veranstaltung den Burgberg einmal mehr in den Blickpunkt der Wahrnehmung rücken“, so Steffi Schober. Dass der Burgverein mit dieser Serenaden-Idee beim Musikverein auf offene Türen stieß, freut sie da natürlich immer noch. Nun hofft sie mit allen Mitstreitern darauf, dass die Idee beim Publikum ankommt und vielleicht auch mehr als die 300 Gäste im Vorjahr den Weg auf den Burgberg finden. Da der Termin in diesem Jahr nicht wieder mit der eine Woche später stattfindenden Orgelnacht zusammenfällt, sehen das die Organisatoren durchaus optimistisch.

Von Ilka Fischer