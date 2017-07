In Bad Düben erwartete die Jury ein tolles Frühstück, in Eilenburg verkürzte eine siebenjährige Schildkröte die Wartezeit. Die Jury hat bei ihrer Begehung der zwei Kleingartenanlagen, die sich am alle vier Jahre stattfindenden sächsischen Landeswettbewerb „Gärten in der Stadt“ beteiligen, einiges erlebt.