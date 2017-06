Schöna. Mit Coloure oder Patch, tätowiert oder nicht, als Einzelkämpfer oder mit Club am vergangen Pfingstwochenende trafen sich Interessierte der Bikerszene in Schöna. Die Sächsischen Tourenfahrer hatten ein umfangreiches Programm für ihre Gäste organisiert, denn das Event lockte jedes Jahr hunderte Motorradfans an. Bei den beliebten Bikerspielen am Samstag und Sonntag maßen sich Männer, Frauen und Kinder in Kraft und Geschicklichkeit. Oberste Priorität hatte natürlich der Spaß. 11,7 Sekunden lang hielten sich der zehnjährige Nils, beim beliebten Bullenreiten auf einem schwingenden Bierfass. Hier war das Tragen von Helm nebst Handschuh Pflicht und das Festhalten mit nur einer Hand die Regel. „Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut. Es war gar nicht so einfach, aber es hat ganz viel Spaß gemacht“, berichtet der mutige Reiter stolz. Der längste Ritt unter den Männer dauerte fast 15,7 Sekunden und bei den Frauen gute 14 Sekunden. Trotz des inzwischen einsetzten Regens ließen sich die Biker die beliebte Phonmessung nicht entgehen. Hier gewann Tim Jünger aus Weimar den Wettkampf um den lautesten Auspuff. Vizepräsident Matthias Fröhlich moderierte das Spektakel und übergab den Pokal in Form eines Motorrades an den Sieger. Noch am selben Abend wurde Vytaras aus Oslo für die weiteste Anreise mit 1500 Kilometer prämiert. Unter den Frauen legte eine Bikerin des MC Burning Wheels Aurich eine Strecke von 560 Kilometern zurück, um in Schöna dabei zu sein. Das älteste Gefährt kam aus dem Harz. Eine Nimbus, mit einem vier Zylinder Reihenmotor aus dem Jahr 1947 wurde ebenfalls ausgezeichnet. „Männermopeds haben Kickstarter“ kommentiert der Besitzer das gehobene Alter seiner Vehikel.

Vom Wetter ließen sich die Schönaer allerdings nicht beeindrucken, ein großes Zelt und ein Vordach schützten die Besucher vor Wind und Regen. Nur die geplante Ausfahrt am Sonntag fand nicht statt und das dazugehörige Rahmenprogramm wurde kurzer Hand ins Festzelt verlegt. An allen Abenden gab es zwischen den Pokalverleihungen und Showprogrammen jede Menge bikertypische Livemugge.

Von Anke Herold