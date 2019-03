Gruna

Seit dem Wochenende heißt es im Laußiger Ortsteil Gruna wieder täglich „Fährmann hol über“. Denn seit dem letzten Märzwochenende ist die beliebte Ausflugsgaststätte „Fährhaus Gruna“, direkt am Muldetal-Radwanderweg, und die dazugehörige Personenfähre erneut das Ziel vieler Ausflügler, Radgruppen und Wanderer.

Verbindung zum Schlosspark Hohenprießnitz

„Ende März feiern wir immer unseren Saisonstart und die Eröffnung der Biergartensaison. Ab sofort und bis zum Oktober hat unser Lokal täglich ab 11.30 Uhr geöffnet und die Muldefähre setzt ab 10 Uhr Radler und Personen zwischen dem Hohenprießnitzer Schlosspark und Gruna über. Zum Beginn unserer Freiluftsaison gibt es zudem passend zur Jahreszeit kulinarische Köstlichkeiten wie Lamm und Bärlauchnudeln“, sagte Wirtsfrau Antje Bieligk. Schon am ersten Tag konnten die Besucher auf der Wiese und im Biergarten die wärmenden Sonnenstrahlen bei Kaffee und hausbackenen Kuchen genießen.

Verschiedene Veranstaltungen

Spielmann Disphonicus bespaßte zudem am Nachmittag die Gäste. „Es ist der Auftakt für eine hoffentlich schöne Saison mit vielen Höhepunkten“, blickte Antje Bieligk voraus. „Aktuell bereiten wir das Osterfest mit unserem Brunch vor, am 1. Mai steigt das Grunaer Frühlingsfest und ein paar Tage später eine Muttertagsparty. Und an Himmelfahrt ist unser Fährhaus beliebter Treffpunkt der Männertagsausflüge. Zu Pfingsten gibt es eine große Party im Biergarten und am 7. September haben wir ein Weinfest im Plan. Wer möchte, kann auch wieder Luthers Tafeley reservieren“, zählte sie die Höhepunkte auf.

Und wer für ein oder zwei Tage Entspannung und Erholung sucht, findet diese im schicken Ferienappartement mit Blick in die idyllische Muldeaue, direkt neben dem Fährhaus.

Von Steffen Brost