Doberschütz

Die Gemeinde Doberschütz wird das gesamte Jahr über nur einen vorläufigen Haushalt haben. Die laufenden Investitionen wie beispielsweise der Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Mölbitz sind aber durch dem im Frühjahr gefassten Grundsatzbeschluss gesichert und können fortgeführt werden.

Gelassenheit trotz haushaltslosen Jahres

Darüber informierte Bürgermeister Roland Märtz (CDU) im Verwaltungsausschuss der Gemeinde am Donnerstagabend. Er erläuterte, dass der Haushalt mit einem Minus von 320 000 Euro nicht genehmigungsfähig ist und daher nicht eingereicht werde. Ursache dafür wiederum sei, dass die Kommune erstmals Abschreibungen darstellen muss. Zudem ist ein Großteil der Investitionen, wie beispielsweise der Sanitärtrakt an der Tischtennishalle Mörtitz oder das Dorfgemeinschaftshaus in Wölllnau, zwar erst für 2019 geplant, aber im diesjährigen Haushalt abgebildet. Notwendig sei dies, damit die Gemeinde die in Aussicht stehenden Fördermittel beantragen und genehmigt bekommen kann. Da die Gemeinde nach derzeitigem Stand für das Jahr 2019 wieder ein Plus von 17 000 Euro ausweisen kann, sieht der Bürgermeister das haushaltslose Jahr auch ein Stück weit gelassen. Als Bürgermeister könne er schließlich trotzdem über Beträge bis 5000 Euro entscheiden, so dass beispielsweise der geplante jährliche Zuschuss zum Floriansfest in Höhe von 4000 Euro nicht gefährdet ist.

Gemeinde ist 38 Millionen Euro wert

Bekannt gegeben wurde an diesem Abend mit der Eröffnungsbilanz 2013 auch, was die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt wert war. Konkret bezifferte sich das Gesamtvermögen auf rund 38 Millionen Euro. Davon entfällt der Großteil mit reichlich 26 Millionen auf Sachanlagen. Immerhin reichlich zehn Millionen des Gemeindevermögens stecken aber auch in Beteiligungen wie die in Zweckverbänden Abwasser und Trinkwasser. Die Gefahr, dass die Gemeinde diese bei einer angespannten Kassenlage verkaufen muss, sah Bürgermeister Roland Märtz (CDU) nicht. „Die Beteiligung bei Envia, die etwa rund eine Million Euro ausmacht, wäre ohnehin die einzige, die überhaupt versilberbar wäre“, so der Bürgermeister.

Von Ilka Fischer