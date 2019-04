Eilenburg

80 Grad zeigt das Thermometer an der feuernden Holz-Sauna. Die Kinder stehen ungeduldig in Bademänteln und Schlappen davor. Gleich wird’s wohlig warm.

Was für einige ungewöhnlich klingen mag, ist für die Kinder der Bummi-Kneipp-Kita in Eilenburg Routine. Der Gang zur Sauna gehört zum regelmäßigen Prozedere. Genauso wie der Gang zum Kräutergarten, Massagen im Lichttherapie-Zimmer und Wassertreten im hauseigenen Kneipp-Becken. Anspannung und Entspannung heißt hier das oberste Gebot.

Zur Ruhe kommen

Das Konzept nach Sebastian Kneipp ist neben dem sächsischen Bildungsplan die Arbeitsgrundlage für die Kindertagesstätte im Bummiweg in Eilenburg Ost. Seit 2002 ist die Einrichtung zertifiziert und als „Kneipp-Kita“ anerkannt. Das Kneipp-Konzept beinhaltet fünf Säulen: Bewegung, Ernährung, Lebensordnung mit allen wichtigen Werten und Normen, Wasser und Heilpflanzen. In der Praxis heißt das für Kinder und Erzieher: Eine Wasseranwendung am Tag, Toben, Spielen und gleichzeitig viel Raum für Stille und Ruhe.

Wassertreten gehört natürlich zu jedem Kneipp-Programm dazu. Quelle: Wolfgang Sens

Anwendungen wie Wassertreten und Sauna-Gänge für Kinder ab 4 Jahren sollen das Immunsystem stärken: „Wenn es in die Sauna geht, wissen die Kinder, dass Zeit für Entspannung an der Reihe ist. Manche lieben es, manche sind ungeduldig und wollen lieber toben“, sagt Anke Schreiber, Leiterin der Kita. Mit Flüsterspielen wie „Stille Post“ versuchen die Erzieher, allen Ansprüchen zu genügen: „Nur still da sitzen müssen sie nicht, das wäre zu langweilig“, sagt Schreiber.

Bundesweit über 400 Kneipp-Kitas

Neben der Kita gibt es im Eilenburger Osten auch eine Kneipp-Schule und einen Kneipp-Hort. Beide streben aktuell eine Zertifizierung an. Bundesweit gibt es über 400 zertifizierte Kindertageseinrichtungen und etliche, die sich um ein Zertifikat bemühen.

Aktuell gibt es in der Tagesstätte noch wenige Plätze. In der Kneipp-Kita in Eilenburg lernen zur Zeit 83 Krippen-Kinder und 158 Kindergarten-Sprösslinge von 30 Erziehern den Umgang mit der eigenen Energie und einem Bewusstsein für den Körper und dessen Bedürfnisse. „Alle Menschen, ob klein oder groß, sind einer ständigen Reizüberflutung ausgesetzt. Für Kinder ist es schwierig, sich dem zu entziehen. Eigene Ruhe-Inseln sind wichtig. Wir wollen sie mit dem Kneipp-Konzept auf das stressige Leben vorbereiten“, sagt die Kita-Leiterin überzeugt.

Im Ruhe-Bereich der Sauna lesen Erzieher den Kindern Geschichten vor. Quelle: Wolfgang Sens

Von Maria Sandig