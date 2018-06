Eilenburg

Zu einer Hundeattacke kam es am Mittwochnachmittag in der Eilenburger Ernst-Thälmann-Siedlung. Wie die Polizei mitteilte, war eine 71-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem Hund Gassi gegangen, als aus einem Grundstück plötzlich ein Schäferhund herauskam und ihren Mischlingshund biss.

Die Halterin sei dazwischengegangen und in den Arm gebissen worden. Einer hinzueilenden Nachbarin gelang es schließlich, den Schäferhund durch Rufen wegzulotsen. Das Tier ging dann zurück auf das Grundstück. Die 71-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus, ihr Hund erlitt drei Bisswunden. Der Hundehalter müsse sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, so die Polizei.

Von kasto