Eilenburg

Nach langem Hin und Her steht am Montag in der Eilenburger Stadtratssitzung der Antrag von CDU und SPD zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung auf der Tagesordnung. Stimmt der Stadtrat mehrheitlich dafür, werden die Eilenburger künftig nicht mehr an den Kosten für den Straßenausbau beteiligt. Lehnt der Stadtrat den Antrag ab, bleibt alles wie gehabt.

Bei Abschaffung droht Finanzloch

Die Entscheidung pro Abschaffung hätte folgenreiche Auswirkungen auf die Kommune. Nach Angaben der Stadtverwaltung würde das im aktuellen Doppelhaushalt 2019/20 ein Finanzloch in Höhe von rund zwei Millionen Euro aufreißen. Mit diesen Einnahmen an Straßenausbaubeiträgen rechnet die Verwaltung. Fraglich ist außerdem, wie der Straßenbau dann finanziert werden soll. Dem Vernehmen nach soll es derzeit keine alternativen Finanzierungsvarianten geben. Aus eigener Kraft wäre die Stadt dann nicht in der Lage, Straßen auszubauen. Deshalb ist im Gegensatz zu vielen anderen Beschlüssen im Stadtrat bei diesem nicht vorhersehbar, wie das Votum am Ende ausfällt.

Bürgerinitiative legt Unterschriften vor

Am Montag will zudem eine Bürgerinitiative die Unterschriftenlisten vorlegen, die in den vergangenen Wochen durch Eilenburg gereicht wurden. Eine, die aktiv sammelte, ist die ehemalige CDU-Stadträtin Karin Fischer. Ihren Angaben zufolge sollen 500 Unterschriften von Bürgern zusammengekommen sein, die per Unterschrift ebenfalls die Abschaffung der Satzung fordern. Der genaue Zahlenstand war ihr vor dem Wochenende nicht bekannt, da noch Listen unterwegs waren.

Autohandel Gegner weiteres Thema

Des Weiteren beschäftigen sich die Stadträte am Montag mit dem Bebauungsplan in der Dübener Landstraße. Dort will das Autohauses Gegner einen Ford-Store errichten. Das Unternehmen hatte bereits im Juni 2015 einen Antrag zur Erweiterung des Autohandels gestellt.

Stadtrat Eilenburg, Montag, 1. April, ab 16.30 Uhr im Bürgerhaus. Die Sitzung ist öffentlich.

Von Nico Fliegner