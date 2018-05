Am Vorabend des Internationalen Museumstages wird zur Museumsnacht in Eilenburg am Sonnabend die Sonderausstellung Friedenssehnsucht eröffnet. Die Schau ist die erste des nordsächsischen Ausstellungsprojektes unter dem Titel „Je weniger Klingen, je größere Herzen – 400 Jahre Dreißigjähriger Krieg“.