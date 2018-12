Hohenprießnitz

Das abwechslungsreiche Konzertjahr auf Schloss Hohenprießnitz steuert am Wochenende auf seinen letzten großen Höhepunkt zu. Begleitet vom Pianisten Andrey Vinichenko, singt Festspielpreisträgerin Alessandra Romanko am Sonntag um 19.30 Uhr bekannte Weihnachtslieder aus ihrer russischen Heimat, aus Deutschland, aus Italien und weiteren Ländern in der jeweiligen Landessprache und bringt so europäische Weihnachtsstimmung in den festlichen Barocksaal des Schlosses. Restkarten für 20 Euro gibt es an der Abendkasse.

Alessandra Romanko Quelle: privat

Sängerin mit kurzen Auftritten schon am Samstag

Bereits am Samstag ist die junge Moskauer Sängerin ab etwa 16.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt von Schloss Hohenprießnitz an verschiedenen Orten in kurzen Auftritten zu erleben. Eintritt wird hier nicht erhoben, es gibt nur Staunen und Innehalten beim Klang von traumhaft schönen Weihnachtsliedern.

Schlossfamilie bedankt sich bei der Feuerwehr

Spenden für die kleinen Auftritte sind herzlich willkommen und werden zusammen mit einem Spendenbeitrag der Schlossfamilie Obermüller zu 100 Prozent der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr übergeben – als Zeichen der Dankbarkeit für das schnelle Eingreifen der Kameraden beim Brand am vergangenen Dienstagmorgen, als ein Übergreifen der Flammen auf den Weihnachtsmarkt trotz des starken Windes verhindert werden konnte, wird angekündigt.

Der Weihnachtsmarkt selbst findet auf Schloss Hohenprießnitz wie geplant am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt.

Von lvz