Eilenburg

Jetzt geht’s schneller: Eilenburgs Konsequenz, den Ausbau der Breitbandversorgung in der Stadt selbst in die Hand zu nehmen, hat sich gelohnt. Am Donnerstag wurde offiziell in Wedelwitz der Abschluss des Vorhabens durch OBM Ralf Scheler, Beatrice Strangalies, Regionalmanagerin der Deutschen Telekom, und Christopher Scholz, von der Initiative Sachsen Digital Breitband vollzogen. Damit können nun rund 940 Haushalte schneller im Internet surfen.

Das ist jetzt möglich

Im neuen Netz sind Surfen, Telefonieren und Fernsehen gleichzeitig möglich. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt nun auf bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Die Deutsche Telekom hat dafür rund 13 Kilometer Glasfaser verlegt und 12 Verteiler neu aufstellen müssen oder mit moderner Technik aufgerüstet.

Die Stadt Eilenburg profitiert als erste Kommune im Bereich der Landesdirektion Leipzig von Fördermitteln im Rahmen der Digitalen Offensive Sachsen. Damit wurde der Hochgeschwindigkeitsbreitbandausbau in den Eilenburger Ortsteilen Kospa, Zschettgau, Pressen, Behlitz, Wedelwitz, Hainichen, Eilenburg-Berg und dem Gewerbegebiet „Am Schanzeberg“ realisiert.

Scheler: Moderne Infrastruktur ist ein Muss

„Schneller Internetanschluss ist heute ein Muss. Nur die Kommune, die eine moderne digitale Infrastruktur besitzt, ist auch attraktiv für Familien und Unternehmen“, so Eilenburgs OMB Scheler. Mit 118 000 Euro Fördergeld vom Land Sachsen und einem Anteil der Stadt in Höhe von 29 000 Euro konnte das Projekt – den übrigen Teil hat die Telekom investiert – realisiert werden. Auf den Weg gebracht wurde es 2014.

Wer den schnellen Anschluss nutzen möchte, kann ihn ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel buchen. Wer sich über Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Tarife der Telekom informieren will, kann das im Fachhandel bei Talk-Point tun.

Von Bärbel Schumann