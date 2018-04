Schnelles Internet für Bad Düben – Auszählung läuft

Bad Düben. Baut die Deutsche Glasfaser GmbH in Bad Düben oder nicht? Bei der Antwort auf diese Frage müssen sich die Bad Dübener noch etwas gedulden. Am 29. März endete zwar die Erhebung. Doch ob vier von zehn Haushalten mitmachen, was das Unternehmen als Zielmarke kommuniziert hatte, steht noch nicht fest.

Auswertung läuft

„Wir befinden uns noch voll in der Prüfungsphase. Die bis zu Ostern eingegangen Anträge werden jetzt unter anderem auf Vollständigkeit geprüft. Wir müssen daher einfach noch um eine kleine Zeit bitten“, sagt Unternehmenssprecherin Nancy Pfaff. Wie viel „kleine Zeit“ ist, konnte die Mitarbeiterin der Deutschen Glasfaser GmbH allerdings nicht sagen, versprach aber schnellstmögliche Information.

Gesamt Bad Düben auf der Agenda

Wie berichtet, möchte das Unternehmen im gesamten Kommunalverbund samt der Ortsteile Alaunwerk und Weinbergshäuser sowie der Stadtteile Schnaditz, Tiefensee und Wellaune Glasfaser verlegen. Das rechnet sich aber nur, wenn 40 Prozent mitmachen. In der Phase 1, in der Ein- und Zweifamilienhäuser in der Kernstadt sowie der Ortsteil Hammermühle einbezogen waren, hatte es bis Mitte Februar 32 Prozent Zustimmung gegeben. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) hatte sich aber optimistisch gezeigt, da in der zweiten Phase nun auch die Mehrfamilienhäuser einbezogen worden sind. Sie zog zudem ihre Zuversicht aus der schon Mitte Februar separat betrachteten hohen Nachfrage von 44 Prozent im Ortsteil Hammermühle.

Von Ilka Fischer