Schüler aus Eilenburg nimmt an großem Geografie-Wettbewerb teil

Eilenburg. Marcus Normann hat sich für den sächsischen Landeswettbewerb bei Deutschlands größtem Geografiewettbewerb qualifiziert. Nachdem der 16-Jährige den Klassensieg erreichte, konnte er sich als Bester des Martin-Rinckart-Gymnasiums in Eilenburg durchsetzen. Damit hat er wie seine Konkurrenten die Chance, bester Geografieschüler Deutschlands zu werden. Denn mit einem Landessieg würde sich der Eilenburger einen Platz im Finale, das Diercke Wissen am 8. Juni in Braunschweig ausrichtet, sichern. Dort treten dann die besten Geografieschüler aus der ganzen Republik gegeneinander an. Insgesamt nehmen 310 000 Jungen und Mädchen teil.

Von lis