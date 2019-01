Jesewitz

Der Schulanbau in Jesewitz ist das größte Vorhaben der Gemeinde im neuen Jahr, aber nicht das einzige. Was Bürgermeister Ralf Tauchnitz (62, WV) außerdem im Blick hat und seine Zukunftspläne – darüber spricht er im LVZ-Interview.

Herr Tauchnitz, wenn Sie auf das Jahr 2018 blicken – war es ein gutes für die Gemeinde?

Ich würde sagen ja. Wir haben uns im Gemeinderat zwar wesentlich mehr vorgenommen, aber die Fördermittelzusagen kamen erst das zweite Halbjahr, und da kann man nur noch diese Maßnahmen auf Anfang 2019 schieben. Aber sehr wichtig war 2018 , dass wir den Anbau der Schule in das Förderprogramm von Bund und Land reinbekommen haben. Den Bauantrag haben wir auch gestellt. Unser großes Ziel ist es, dass 2019 gebaut und fertiggestellt wird. Das ist zwar ein sehr sportliches Zeitfenster, aber wir werden sehen.

Was ist konkret angedacht?

Wir wollen die Schule mit einem Werkraum, zwei Klassenzimmern, und einer Aula/Klassenzimmer erweitern. Diese Maßnahme hilft uns, platzmäßig etwas für die Grundschule und für den Kindergarten zu tun. Das kostet knapp 800 000 Euro. Davon sind 600 000 Euro Fördermittel.

Gibt es weitere Punkte?

Wir haben 2018 eine Gesamtinvestition von rund 300 000 Euro getätigt. Und 2019 werden es 2,1 Millionen Euro sein. Da sind unter anderem die Teiche drin, also Weltewitz und Gallen, die über den Winter saniert werden. Die Krippenvergrößerung, der Schornsteinabriss an der Schule, die Gestaltung des Schulsportplatzes, der Parkplatzbau in der Schulstraße Jesewitz, der Tauchaer Weg in Pehrtizsch wird gebaut – dafür haben wir schon Fördermittel. Den P+R-Platz im Ortsteil Bahnhof hatten wir schon mal ausgeschrieben, der eine Bieter war aber doppelt so teuer, wie wir geplant hatten. Deshalb schreiben wir jetzt nochmal aus. Wenn wir das alles schaffen, ist das allerhand.

Wie ist die Gemeinde Jesewitz finanziell aufgestellt?

Wir sind nicht schlecht aufgestellt. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 400 Euro. Tendenziell wird es weniger. Wir können für unsere geplanten Investitionen Eigenmittel von knapp 600 000 Euro einsetzen. Dies machen wir aber nur in Verbindung mit Fördermitteln.

Was muss die Gemeinde langfristig anpacken?

Geplant ist, 2020 oder 2021 das Feuerwehrgerätehaus in Liemehna neu zu bauen. Dort gibt es kein fließendes Wasser, keine Toiletten. Und wenn Veranstaltungen im Saal sind, dann müssen die Kameraeden immer dort mit rein. Das geht auf Dauer nicht mehr.

Apropos Feuerwehr: Die Gallener Feuerwehr wurde aufgelöst, seit 1. Januar 2019 gibt es sie nicht mehr. Wie geht’s da weiter?

Jeder Kamerad kann in eine andere Wehr wechseln. Bis jetzt hat sich aber noch niemand umgemeldet.

Ist das ein Problem?

Das Gerätehaus dort ist noch in einem schlimmeren Zustand als das in Liemehna. Außerdem fehlt dort auch der Nachwuchs und es sind auch keine Neueintritte zu erwarten.

Wie sieht es generell mit Nachwuchs in den Feuerwehren aus?

Wie überall. Wir brauchen junge Leute. In Jesewitz haben wir eine Jugendfeuerwehr, aus der dann auch junge Leute nachrücken. Das klappt dort eigentlich ganz gut.

Jesewitz ist ja eine Gemeinde, die durch die Nähe zu Leipzig vom Zuzug profitiert.

Ja, unsere Wohngebiete sind voll. Zurzeit haben wir keine freien Baugrundstücke.

Ist da was geplant?

Wir haben im Flächennutzungsplan eine große Fläche in Jesewitz ausgewiesen. Dort wäre Platz für 100 Häuser. Aber wir brauchen einen Bauträger. Sobald der da ist, geht es los.

Worüber ärgern Sie sich als Bürgermeister?

Das Desinteresse von manchen Leuten. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die was ehrenamtlich machen wollen. Nächstes Jahr sind Wahlen, da bin ich aber optimistisch, den Gemeinderat und die Ortschaftsräte wieder voll zu kriegen. Die jeweiligen Ortsteile machen sich schon jetzt Gedanken.

Blicken wir mal noch weiter: 2022 wird ein neuer Bürgermeister in der Gemeinde Jesewitz gewählt. Treten Sie nochmal an?

Ich glaube nicht, ich bin dann 66 Jahre alt. Bis 2022 bleibe ich aber. Man sollte jedoch auch niemals nie sagen.

Von Nico Fliegner