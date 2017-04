Eilenburg. Eine 17 Jahre alte Moped-Fahrerin war am Sonntagmittag in einen Unfall in Eilenburg verwickelt – da die junge Frau schwanger war, wurde sie zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Wie die Polizei berichtete, war die 17-Jährige gegen 12.50 Uhr auf ihrer Simson die Leipziger Straße in westlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zum Fischerweg habe dann ein 59 Jahre alter Ford-Fahrer die Vorfahrt der jungen Frau missachtet, als er aus der Bergstraße nach links auf die Leipziger Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beim Sturz fiel die 17-Jährige so unglücklich, dass sie sich das Handgelenk brach.

Gegen den 59-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt, so die Polizei weiter.

Von kasto