Paschwitz/Gordemitz. Bei zwei Unfällen auf der Bundesstraße 87 sind am Sonnabend in der Eilenburger Region zwei Menschen verletzt worden. Betroffen waren ein Krad- und ein Radfahrer.

Gegen 13 Uhr überholten zwischen Sprotta-Siedlung und der Kreuzung Paschwitz ein Auto und ein nachfolgendes Motorrad eine Sattelzugmaschine. Der Pkw scherte vor dem Lkw wieder ein, der Yamaha-Fahrer überholte dann noch das Auto, kam dann aber ins Schlingern und nach rechts von der Straße ab. Der 53-Jährige überschlug sich und blieb schwer verletzt im Graben liegen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Einen weiteren Unfall gab es dann gegen 18.30 Uhr zwischen Jesewitz und Gordemitz am Abzweig Weltewitz. Ein Pkw-Fahrer hatte im Kreuzungsbereich einen Radfahrer erfasst, der auf der Bundesstraße in Richtung Taucha unterwegs war. Der Radfahrer wurde dabei verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Wegen der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden.





