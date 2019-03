Eilenburg

Auf der B 87 in Höhe Sprotta-Siedlung/Heidecker Weg nahe Eilenburg hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie das Lagezentrum der Polizeidirektion in Leipzig mitteilte, sind ein Pkw und ein Transporter frontal zusammengestoßen. Die Unfallmeldung ging 13.42 Uhr bei der Polizei ein.

Auf der B 87 sind nahe Eilenburg ein Pkw und ein Transporter frontal zusammengestoßen. Quelle: Tobi Junghannß

Bei dem Crash wurde der 22 Jahre alte Transporter-Fahrer leicht verletzt, der 66-jährige Autofahrer schwer. Dieser war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste später mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, informierte das Lagezentrum weiter.

Zur Unfallursache liegen noch keine Ergebnisse vor. Der Unfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Die B 87 war für mehrere Stunden gesperrt.

Von nf