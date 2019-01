Zschepplin

Ein Jahr ohne Haushalt aber ohne rote Zahlen liegt hinter der Gemeinde Zschepplin. Deren Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) gehört mit 68 Jahren zu den (dienst-)ältesten Bürgermeistern im Landkreis. Die LVZ sprach mit der Naundorferin über die fehlende finanzielle Grundausstattung der Kommunen und ihr Bauchgefühl.

Wie würden Sie das Jahr 2018 kurz und knapp charakterisieren?

Schwierig trifft es vielleicht am besten. In meiner 28-jährigen Bürgermeistertätigkeit hatte ich jedenfalls noch nie ein Jahr ohne genehmigten Haushalt. Doch am Ende sind wir mit der vorläufigen Haushaltsführung und höchster Sparsamkeit ohne rote Zahlen herausgekommen.

Wird es damit 2019 wieder einen ausgeglichenen Haushalt geben?

Mein Bauchgefühl sagt da eher Nein. Bei der ersten Erfassung der Wünsche in unserer Gemeinde sind wir bei rund 600 000 Euro Minus rausgekommen. Auch wenn die eine oder andere Ausgabe noch geschoben werden kann, das Grundübel bleibt. Uns fehlt schlichtweg Geld, selbst für Pflichtausgaben.

Zu den Pflichtaufgaben gehört auch die Kinderbetreuung.

Wir haben neben der Glauchaer Einrichtung in Trägerschaft der Diakonie die drei kommunalen in Hohenprießnitz, Zschepplin und Naundorf. Obwohl wir bisher immer einen Platz, in der Regel sogar in der Wunsch-Kita, anbieten konnten, kommen wir an Auslastungsgrenzen. Es gibt daher erste Überlegungen, an dem Hort in Hohenprießnitz anzubauen. Doch auch das ist eine Geldfrage.

Was wurde trotz knappster Kassenlage 2018 dennoch geschafft?

Neben der Sanierung der Grundschule in Hohenprießnitz konnten wir zwei Teilstücke von Ortsverbindungsstraßen nach Krippehna sanieren. Außerdem hat Zschepplin jetzt zwei barrierefreie Bushaltestellen. Dank des bürgerschaftlichen Engagements, für das ich mich an dieser Stelle auch bedanken möchte, haben wir zudem im Zscheppliner Park jetzt vier Schutzhütten stehen. Zudem konnte der Spielplatz in Hohenprießnitz in seiner jetzigen Form gebaut werden.

Engagement trifft in Zschepplin auch auf Leader?

Auch hier sind wir über jedes private Engagement mehr als froh. Die Zscheppliner verfolgen den Umbau des zum Schlossensemble gehörenden Stallgebäudes durch Uwe Weigelt ganz genau. Zudem konnte René Treppte in Naundorf seine Bäckerei erweitern. Das gilt aber auch für die Sporthalle in Zschepplin, deren Umbau sich der Sportverein Zschepplin mit Falk Bodenhausen an der Spitze auf die Fahnen geschrieben hat. Peggy Opitz hat zudem inzwischen die ehemalige Schule in Hohenprießnitz erworben und möchte diese ebenfalls mit Leadermitteln zu ihrer Physiotherapiepraxis umbauen.

Doch es passiert ja auch ansonsten einiges.

Sie spielen sicher auf das Schloss in Hohenprießnitz an. Wie sich das entwickelt hat, ist fantastisch. Doch es gibt auch viele andere Aktivitäten. Stellvertretend möchte ich da nur die Freunde vom Schmiedeteich in Naundorf oder den Krippehnaer Uwe Freyer nennen, der uns ehrenamtlich enorm beim Verschneiden alter Obstbäume hilft. Auch der Initiative, mit dem Ruheforst bei Noitzsch eine neue letzte Ruhestätte zu schaffen, steht die Gemeinde prinzipiell positiv gegenüber. Hier müssen 2019 noch Vertragsdetails geklärt werden.

Die Bürgerinitiative in Glaucha setzt sich für das Projekt Lebendige Mulde ein, weil sie darin die letzte Chance für einen hundertjährigen Hochwasserschutz sieht. Wie stehen Sie dazu?

Bevor wir uns dazu im Gemeinderat positionieren, müssen wir das Vorhaben kennen. Es war daher abgesprochen, dass Vertreter des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft dieses bei uns im Gemeinderat vorstellen. Inzwischen haben wir dafür am 29. Januar einen Termin.

