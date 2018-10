Eilenburg

Mit dem nun wohl auch wettermäßig beginnenden Herbst startet die Eilenburger Schwimmhalle voll durch. Seit dem 15. Dezember 1978 können die Eilenburger auch im Winter die Badehose einpacken. Das 40-jährige Jubiläum, das vom 10. bis 16. Dezember mit einer ganzen Jubiläumswoche begangen wird, bildet nach dem inzwischen elften 24-Stunden-Schwimmen am 17./18. November den nächsten großen Höhepunkt in der Schwimmhallensaison. Doch das Team um Michel Müller hat auch das Jahr 2019 schon fest im Blick.

Was bis zur Sommerpause los ist

Noch mit den besten Vorsätzen für das neue Jahr kann Jedermann bei der am 7. Januar startenden Aktion „Schwimm Dich Fit“ mitmachen. Bei der Schwimmhallen Fitness Challenge, die bis zum 30. Juni im öffentlichen Badebetrieb möglich ist, werden die Sieger in drei Kategorien ermittelt. Sie lauten: Wer war die meisten Tage im Schwimmbad, wer verliert am meisten Körpergewicht sowie wer hat die meisten Bahnen geschrubbt.

Saunanächte, Kinderfasching, Themenwochen

Ohne Anstrengung kommen die Eilenburger dagegen bei den schon traditionellen Saunanächten, die jeweils unter einem speziellen Motto stehen, ins Schwitzen. Dafür können sich die Saunafans folgende Freitage vormerken: 25. Januar, 1. März, 29. März und 26.April.

Zum Kinderfasching wird in den Februarferien am Freitag, dem 22. Februar, eingeladen. Einen Monat später, am Freitag, dem 22. März, wird dann der Weltwassertag begangen. Um 19 Uhr gibt es dann einen spannenden Vortrag zur Wasseraufbereitung und Schwimmbadtechnik. Anfang April gibt es eine Treuewoche, ab 20. Mai eine Überraschungswoche und am Sonnabend, dem 13. Juli eine Poolparty. Danach bleiben noch wenige Tage Zeit, bis die Schwimmhalle am 3. August in die Sommerpause geht.

Schwimmhalle ist die beliebteste Freizeiteinrichtung

Doch bis dahin dürften sich viele Tausende den mit vier Euro noch immer unschlagbaren Schwimmspaß gegönnt haben. Und das Veranstaltungsprogramm dürfte seinerseits dazu beitragen, dass die Schwimmhalle auch weiterhin die beliebteste Freizeiteinrichtung der Muldestadt bleibt. Diesen Titel kann der Schwimmhalle, die 2017 immerhin rund 86.000 Besucher zählte, schließlich so schnell keiner nehmen.

Von Ilka Fischer