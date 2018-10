Schöna

Auf dem Feld zwischen den Dörfern Röcknitz und Schöna (Gemeinde Mockrehna) hat unser Leser Uwe Haake aus Schöna drei Wölfe fotografiert. Diese überquerten vorigen Samstag gegen 17 Uhr die Ortsverbindungsstraße, liefen weiter auf dem Feld in Richtung Wald.

Uwe Haake und seine Familie waren gerade aus Leipzig von einem Zoo-Besuch gekommen. Für die Familie waren die Wölfe in freier Wildbahn „ein besonderes Erlebnis“, schrieb er. Sie krönten sozusagen den Zoo-Besuch.

Nach Daten der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf gibt es derzeit 55 Wolfsrudel bundesweit, mit 17 die meisten davon in Sachsen. In vielen Regionen Deutschlands kommt es immer wieder zu Wolfsattacken auf Nutztiere, selten aber in so großem Ausmaß.

Wölfe haben erst am Dienstag nahe der ostsächsischen Ortschaft Förstgen eine Schafherde angegriffen und dabei mehrere Dutzend Tiere gerissen.

Von LVZ