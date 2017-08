Sensen-Mahrd schont Schmetterlinge im Eilenburger Stadtpark

Eilenburg. Mit der Sense und dem Balkenmäher waren dieser Tage zehn Mitarbeiter der Eilenburger Awo-Werkstatt und des Landespflegeverbandes Nordwestsachsen (LPV) im Stadtpark in Aktion zu sehen. Grund für den Einsatz der Traditionellen Gerätschaften: Die Schmetterlingswiesen wurden gemäht. „Um Lebensräume für Tagfalter zu gestalten, pflegt die Stadt Eilenburg ihre Wiesen schmetterlingsgerecht“, erklärt Peter Solluntsch vom LPV. „Dazu gehört ein regelmäßiger Schnitt der Wiesen – am besten mit Sense oder Balkenmäher. Denn klassische Kreiselmäher, zu denen auch die ganz normalen Rasenmäher gehören, häckseln den Grünschnitt durch die rotierenden Blätter mehrfach. Und damit auch die Schmetterlingsraupen und –puppen.“

Kein Gehäcksel

Die Mahd mit der Sense und dem Balkenmäher ist da um einiges schonender. Denn dort wird der Grashalm mit einem Schnitt zu Fall gebracht. Damit können die Raupen überleben. Außerdem dürfen Gras und Kräuter an bestimmten Stellen stehen bleiben und höher wachsen. Sie werden erst beim nächsten Schnitt-Termin im Frühjahr wieder mitgemäht, so dass sich die Insekten dorthin zurückziehen können.

Puppenstuben gesucht

Das Projekt der Schmetterlingswiesen läuft unter dem Programm „Puppenstuben gesucht – Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“. Das ist eine sachsenweite Mitmachaktion, in der jeder auf seinen Wiesen dazu beitragen kann, Artenvielfalt in sächsischen Städten und Dörfern zu erhöhen, erläutert Solluntsch. Eilenburg hat sich dem Projekt seit dem vorigen Jahr angeschlossen. Die Stadtwirtschaft, bewältigt nach wie vor den Hauptanteil der Mahd im schmetterlingsgerechtem Rhythmus. Denn nicht allein der Stadtpark, sondern auch Flächen an der Fischeraue und am Landratsamt werden so bewirtschaften. Die Mahd auf der Stadtpark-Wiese war somit Pilotprojekt, so Solluntsch. „Wir müssen noch abstimmen, wie es sich weiterentwickelt.“

Pflege-Wissen

Auf der Internetseite www.schmetterlingwiesen.de wird das Wissen bereitgestellt, das für die Pflege einer Schmetterlingswiese benötigt wird. Dazu gehört die Förderung von Nahrungspflanzen für Raupen und Falter genauso wie die Reduzierung der Mahd und der Einsatz geeigneter Mahdtechnik. Eine Schmetterlingswiesenbörse soll Wiesenbesitzer und -pfleger zusammenbringen und eine Sachsenkarte zeigt die Standorte der Schmetterlingswiesen.

Informationen zum Projekt gibt es beim Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen (Dr.-Belian-Str. 4, 04838 Eilenburg, Tel. 03423 70973924) und online auf lpv-nordwestsachsen.de.

Von Heike Liesaus