Jesewitz

Immer am letzten Schultag laden Grundschule Jesewitz und Kita Mäuseland zum Weihnachtsprogramm ein. Eingeladen werden natürlich die Eltern der Mädchen und Jungen. So auch m Freitagvormittag. Und sie bekommen zu sehen, was in den letzten Wochen schon auf einigen Veranstaltungen den Senioren der Gemeinde vorgeführt wurde.

„Kinder der Kita haben begonnen, danach gab es einen Auftritt des Zirkus Grundini, den es im Rahmen des Ganztagangebotes schon zehn Jahre an unserer Schule gibt“, sagt Schulleiterin Kerstin Bröse. Für einen zusätzlichen Höhepunkt sorgte das Unternehmen EnviaM mit einem Scheck: 750 Euro gab es für den Förderverein. Das Geld soll für neue Außenspielgeräte verwendet werden.

Von LVZ