Eilenburg

25 Grad, Sonnenschein, dazu ein Eis auf der Zunge: So lässt sich der Oktober aushalten. In Eilenburg nutzten die Menschen am Freitag das goldene Herbstwetter, das noch mindestens bis Sonntag anhalten soll, um im Park zu spazieren, im Freien zu sporteln oder eben Eis zu schlecken.

Raus ins Freie

So wie Celina Röder, die auf dem Weg zu einer Freundin beim Eiscafé Krause Halt machte und eine Eistüte mit Früchten bestellte. Die 18-jährige Doberschützerin macht derzeit in Leipzig eine Ausbildung zur Krankenschwester, bezeichnet Eilenburg aber als ihr „zweites Zuhause.“ Während sie am Sonnabend arbeiten muss, will sie den Sonntag mit Freunden draußen verbringen. Ihr Tipp für Eilenburg: „Früher waren wir bei gutem Wetter oft auf dem Burgberg, der tollen Aussicht wegen.“

Gutes Jahr für Eiscafé

Für Frank Hänzelmann, Restaurant-Leiter im Krause‘schen Eiscafé, sind die Aussichten bei der aktuellen Wettervorhersage natürlich ebenfalls blendend, so viel verrät schon sein Grinsen, als die Frage aufkommt. „So kann es gerne bleiben,“ sagt er mit einem Schmunzeln. Aufgrund des fantastischen Sommers sei es für die Eisdiele samt Café bisher ein „richtig gutes Jahr“ – sowohl im Stammhaus in der Puschkinstraße, als auch auf den Dörfern ringsherum, wo sechs Verkaufswagen des Familienbetriebs unterwegs sind, leicht an der orangefarbenen Lackierung zu erkennen.

Schon in den letzten Jahren sei auffällig gewesen, dass es immer länger warm geblieben sei, berichtet Hänzelmann. Bis Ende November geht die Eis-Saison bei Krause noch. „Insofern profitieren wir Eisverkäufer wohl als einer der wenigen von der Erderwärmung.“

Von Maximilian König