Sonderedition ist da – Eilenburg wird per LVZ-Post verschickt

Eilenburg. Lokalpatriotismus führte Eduard Brummer am Freitag in die Geschäftsstelle der LVZ. Genauer gesagt, waren es die neuen Eilenburg-Briefmarken der LVZ-Post, die an diesem Tag herausgeben wurden. „Der Schmuckbogen kommt ins Album und die Briefmarken auf die Briefe, möglichst an Sammler, die selbst dafür Interesse haben“, erklärte der 65-Jährige. „Ich finde es eine wunderbare Idee. Aber überhaupt freut es mich, dass Eilenburg mehr auf sich aufmerksam macht“, zeigt er sich begeistert von der Wohnstandortkampagne Lieblingsstadt Eilenburg. In einigen Servicestellen der LVZ-Post waren die Schmuckbögen und Marken schnell weg. So musste auch Brigitte Kanitz vom gleichnamigen Schreibwaren-Geschäft auf die LVZ-Geschäftsstelle verweisen, wo die Schmuckbögen aber ebenfalls noch vor Mittag vergriffen waren.

Silvia Hinneburg war früh genug da, konnte zwei der Sammler- und zwei Zehner-Bögen mitnehmen. „Sie sind für meine Mutter. Sie hat gleich angerufen, als sie davon in der Zeitung las und mich beauftragt“, erzählt sie. Denn Erika Starke war einst Poststellen-Leiterin und mag nach wie vor interessante Briefmarken.

LVZ Post hat Marken herausgebracht

Die LVZ Post als privater Dienstleister hat die neue Markenedition „Eilenburg“ herausgebracht und diese für Sammlerzwecke im Schmuckbogen vereint. Außerdem konnten die Wertzeichen für die Sammler den extra Ersttagsstempel auf die Marken setzen lassen, von dem ebenfalls das Stadtmaskottchen Heinz Elmann strahlte. Die beiden 65-Cent-Marken zeigen das Heinzelmännchen vom Eilenburger Marktbrunnen und die Burg mit der Pension Heinzelberge. Von ihnen gibt es jeweils zu fünf Stück pro Motiv im Zehnerbogen.

Von Heike Liesaus