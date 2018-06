Eilenburg

„Das Heinzelmännchenfest ist noch zum Kindertag. Wir wollen die kleinen Besucher damit etwas in die Eilenburger Geschichte und ihrer fabelhaften Sagenwelt entführen“, sagte Anke Jahn, die mit Petra Hirschberger und Burgvereinsmitgliedern das Fest organisierte.

Viele Veranstaltungen

Schon auf dem Weg von Parkplatz zum Turm konnte man sein Geschick beim Ballmikado unter Beweis stellen. Am Sorbenturm wurden die Gäste von Tiberius de Ilburg und Gräfin Oda von Ilburg und weiteren historischen Persönlichkeiten begrüßt.

Alle Mitglieder hatten historische Gewänder an. „Das Heinzelmännchenfest ist eine von vier Säulen in unserer Veranstaltungen. Neben diesem Fest organisieren wir auch noch die Walpurgisnacht, die Burgbergserenade, den Tag des offenen Denkmals sowie kleine Ausstellungen und Veranstaltungen“, sagte Anke Jahn weiter.

Wikinger in Aktion

Begeistert war auch der siebenjährige Dero Odin Knauel. Der Eilenburger probierte sich an den Spielen wie Büchsenwerfen, Steckenpferdereiten, Edelstein sieben, Jonglieren und Malstraße. Zu letzterem musste er in den Sorgenturm. In luftiger Höhe war dort der Maltisch aufgebaut, wo jeder nach seinem Geschmack Bilder gestalten konnte. Viel Spannendes hatte Wikinger Denny Fischer auf halber Aufstiegshöhe zu erzählen. Er erklärte, warum man ein Kettenhemd trägt, wozu seine Axt fähig ist, und warum er ein Rundschild in der Hand trägt. „Das waren seinerzeit die Ausrüstung eines Nordmannes, wenn er unterwegs war. Die Wikinger trugen früher viel Schmuck und Verzierungen an ihren Schildern und der Kleidung, um ihren Status anderen gegenüber deutlich zu machen“, erzählte Denny Fischer.

Wer von Geschichte und Sagen dann genug hatte, konnte sich leckere Erdbeeren und Kirchen schmecken lassen oder die herrliche Aussicht vom Sorbenturm genießen, der von Mai bis September sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Von Steffen Brost