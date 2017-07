Mockrehna. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Mockrehna fahren in den nächsten zwei Wochen elektrisch. Möglich macht dies ein BMW i3, den EnviaM am Dienstag der Gemeindeverwaltung zum ausgiebigen Probefahren überlassen hat. „Elektromobilität ist was Neues und hat sicher auch Zukunft“, sagt Bürgermeister Peter Klepel (parteilos). „Etwa sechs Kollegen werden mit dem BMW unterwegs sein und sind schon richtig neugierig.“ Er selbst, der bisher schon ein ähnliches Modell als Beifahrer testen konnte, wird selbst gar nicht so viel dazu kommen. Er verabschiedet sich in der nächsten Woche in den Urlaub, wo er dann per Fahrrad unterwegs sein wird. Konstanze Lange, Kommunalberaterin bei enviaM, wies mit Sabine Meißner-Paulick die Mockrehnaer ein.

Für Sachbearbeiterin Betina Richter wird es nicht nur das erste elektrische Fahrzeug sein, das sie steuert, sondern auch das erste Auto mit Automatik. „Das wird sicher eine Umstellung“, vermutet sie.

Hauptamtsleiter Michael Thul weiß bereits, dass seine „erste Dienstfahrt mit dem 170-PS-Fahrzeug zur Kindereinrichtung nach Klitzschen führen wird“. Diese Strecke könnte öfter im Mockrhenaer Fahrtenbuch stehen. Denn in der nächsten Woche beginnen hier umfassende Sanierungsarbeiten.

Von Ilka Fischer