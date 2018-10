Jesewitz

„Es ist nicht abzusehen, wann wir fertig werden können. Voraussichtlich wird sich das ganze mindestens bis März 2019 hinziehen“, so Tauchnitz. Von der Bestellung bis zur Lieferung des Spezialbelages dauere es Monate und konkrete Liefertermine würden derzeit nicht vergeben. In Deutschland gebe es nur noch zwei Firmen, die diesen herstellten. Die Firmen seien total überlastet, es gebe lange Lieferzeiten.

100-Meter-Bahn wird rückgebaut

Auf die Frage, ob in diesem Jahr überhaupt noch mit dem Projekt begonnen werde, antwortete er: „Wir werden die alte 100-Meter-Bahn zurückbauen. Mehr wird in diesem Jahr nicht geschehen.“ Dem Kinder-Campus mit einem ordentlichen Sportplatz auszustatten, hatte sich die Gemeinde in diesem Jahr zum Ziel gesetzt. Um Fördergelder zu nutzen, musste sie Eigentümerin von Grund und Boden des kompletten Areals sein. Sie war es bisher nur von einem Teil der Fläche.

So viel kostet die Sanierung

In einem aufwendigen und langwierigen Prozess konnte die Gemeinde erst im vergangenen Jahr komplett Eigentümerin werden. Damit war der Weg für die Antragstellung von Fördermitteln frei. Inzwischen liegt der Gemeinde ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 90 000 Euro im Rahmen einer 40-prozentigen Förderung aus Landesmitteln vor. Die Gemeinde steuert 139 000 Euro zu den insgesamt auf 229 800 Euro geschätzten Kosten für die Erweiterung des Sportplatzes bei.

Von Bärberl Schumann