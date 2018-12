Sprotta-Siedlung

Für den Doberschützer Ortsteil Sprotta-Siedlung, der rund 800 Einwohner zählt, wird bei der nächsten Kommunalwahl im Mai kein eigener Ortschaftsrat gewählt. Es bleibt bei dem gemeinsamen Ortschaftsrat mit Sprotta. Ein entsprechender Antrag von Falko Linke aus Sprotta-Siedlung, der das Ziel hatte, den Weg für getrennte Ortschaftsräte über neue Ortsverfassungen frei zu machen, fand im Ortschaftsrat Sprotta, in dem derzeit neben fünf Sprottaern auch zwei Vertreter aus Sprotta-Siedlung sitzen, keine Zustimmung. Das Abstimmungsergebnis, das in geheimer Wahl erfolgte, fiel mit fünf Gegenstimmen und einer Ja-Stimme recht deutlich aus.

1300 Einwohner und nur ein Ortschaftsrat

Falko Linke hatte den Wunsch nach einem eigenen Ortschaftsrat in seinem Antrag sehr umfangreich und unter anderem so begründet: „Als die Ortsverfassung Sprotta Anfang der 1990er-Jahre eingeführt wurde, befand sich Sprotta-Siedlung noch in den Anfängen der Entwicklung … Der kleine Ableger von Sprotta hat sich mittlerweile zum einwohnerstärksten Ortsteil nach Doberschütz entwickelt. Dieser Entwicklung sollte mit der Abspaltung und Einrichtung eines eigenen Ortschaftsrates Rechnung getragen werden. Mittlerweile zählen die Ortschaften Sprotta und Sprotta-Siedlung zusammen 1300 Einwohner. Bedingt durch das weitere Wachstum und den Bauboom in beiden Ortsteilen wird diese Zahl in naher Zukunft weiter steigen. Ein einzelner Ortschaftsrat mit nur sieben Räten ist dafür nicht angemessen.“

Bürgerwillen mit 200 Unterschriften bekräftigt

Maria Schmieder, die im Gemeinderat auch die Interessen der Sprottaer-Siedler vertritt, äußerte auf der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht nur ihr Unverständnis über die geheime Abstimmung im Ortschaftsrat „die aus meiner Sicht nicht richtig ist“. Sie verstehe zudem nicht, dass damit der Bürgerwillen, der unter anderem mit rund 200 Unterschriften aus Sprotta und Sprotta-Siedlung bekräftigt wurde, kaum Beachtung fand.

Ortsvorsteher sieht keine Benachteiligung

Die LVZ fragte daher bei dem Ortsvorsteher und Sprottaer Uwe Storek nach. Dieser wollte sich wegen der geheimen Wahl zwar nicht zu seiner persönlichen Stimmabgabe äußern. Er nannte aber Argumente, die bei der Entscheidung im Ortschaftsrat Sprotta eine Rolle gespielt haben. Uwe Storek: „Wir haben bisher keinen der beiden Ortsteile bevorzugt oder benachteiligt, haben abwechselnd in den beiden Ortsteilen getagt. Beide Ortschaften haben sich zudem gleich entwickelt, egal ob es sich um Straßenbau oder Beleuchtung handelt. Beide würden zudem bei Bezuschussungen von Veranstaltungen gleich behandelt. Im derzeitigen Ortschaftsrat, so informierte er noch, seien alle Räte, also auch die zwei aus Sprotta-Siedlung, über die Liste des Sprottaer Heimatvereins gewählt worden. Er sei sich sicher, dass sich die Zusammensetzung jetzt ändern werde. „Damit haben wir keine Probleme“, so Uwe Storek, „Im Gegenteil, dass sich die Sprottaer-Siedler mehr einbringen, das haben wir immer gehofft.“

Siedler können Bürger aus Sprotta-Siedlung wählen

Zumindest bei diesem Wunsch treffen sich die Auffassungen. Falko Linke: „Ich bedauere die Entscheidung dennoch. Wir hätten auf jeden Fall genug Kandidaten für einen eigenen Ortschaftsrat gehabt.“ Er hoffe nun, dass sie sich auch in den gemeinsamen Ortschaftsrat mit Sprotta zur Wahl stellen und dann auch von den Siedlern gewählt werden.“ Und das Thema eigener Ortschaftsrat? „Das muss“, so Falko Linke kämpferisch, „ja nicht für immer vom Tisch sein.“

Von Ilka Fischer