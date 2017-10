Sprotta-Siedlung bekommt neue Lampen

Doberschütz. Die Paschwitzer Landstraße in Sprotta-Siedlung soll noch in diesem Jahr eine neue Beleuchtung bekommen. Die Straße ist eine der wenigen in der Gemeinde Doberschütz, in der Laternen an Freileitungen angebracht sind. Das verhinderte bisher ein punktuelles und stundenweises Abschalten von Lampen in den Nachtstunden – eine Maßnahme, mit der die Gemeinde wie in weiteren Ortsteilen außerhalb von Kreuzungsbereichen Stromkosten sparen will.

31 neue Straßenlaternen

Den Auftrag für die Erneuerung der Beleuchtung hat die Mitnetz Strom GmbH erhalten, Auftragsvolumen: rund 142 500 Euro. 31 neue Straßenlaternen mit moderner LED-Technik sind geplant. Am 1. November sei die Bauanlaufberatung, danach könne er weitere Infos zum Ablauf machen, so Bauamtsleiter Claus Heinrichsen. Wegen des bevorstehenden Winters sei damit zu rechnen, dass sich der Bau bis Anfang 2018 hinzieht. Geplant sei, dass die Maßnahme in Abschnitten erfolge, sodass immer ein Beleuchtungs-Strang in Betrieb gehalten werde, damit in den Nachtstunden nicht völlige Dunkelheit herrsche.

Investition wird teurer

In puncto Finanzierung hatte der Gemeinderat bereits einen Umwidmungsbeschluss für Haushaltsmittel fassen müssen, weil sich die Kosten unter anderem wegen der Baupreisentwicklung verdoppelt hatten. Ursprünglich war die Maßnahme nach ersten Schätzungen mit 70 000 Euro im aktuellen Etat veranschlagt. Jetzt fließen zusätzlich Gelder für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung, die für die Unterhaltung von Straßenverkehrsflächen gedacht waren, und weitere Einnahmen in dieses Projekt.

Von Kathrin Kabelitz