Sprotta feiert Dorffest mit Sport, Spiel und Kultur

Sprotta. Hoch zu Ross und mit einem Stab in der Hand reitet Sofie Najoks auf das Zieltor zu. Geschickt spießt die 20-Jährige mit der Lanze den blauen Ring auf und galoppiert sicher durch den restlichen Parcours. In 13.8 Sekunden schaffte sie mit ihrem Connemara Pony die beste Zeit beim Ringreitturnier am Sonntagmorgen in Sprotta. Die Studentin ist sichtlich stolz auf den kleinen Sieg. „Mein Pferd steht auf dem Gut Heideck und dadurch habe ich von dem Turnier hier erfahren. Ich bin heute erstmals dabei und von der tollen Organisation und der super Atmosphäre überrascht.“ Das 26. Turnier war einer der sportlichen Höhepunkte beim Sprottaer Dorffest und wird schon seit vielen Jahren vom Reiterhof Stichel durchgeführt.

Fashionweek Sprottanien

Der Heimat -und Kulturverein Sprotta erfreute mit dem bunten Wochenende wieder Jung und Alt. Die Kleinsten hatten ihren Spaß beim Basteln, Spielen und der Fashionweek Sprottanien, die die Mädchen und Jungen selbst präsentierten. Am Samstag nahm zudem der Liedermacher Michael Günther die Gäste mit auf „Eine Reise um die Welt“. Sein Zuhör- und Mitmachprogramm kam besonders bei den Jüngsten an, während die Großen bei Kaffee und Kuchen den Plausch unter Bekannten und Verwandten am Nachmittag genossen. Bis in die Nacht wurde das Tanzbein geschwungen und bei der „Sprecher – Verleihung in Sprotta“ vom Kulturteam Neuanfang 03 die Kultur am späten Abend amüsant gerettet. Seit dem Jahr 2003 nehmen die Sprottaer ihre kulturelle Umrahmung selbst in die Hand und lassen sich seitdem jährlich etwas Neues einfallen.

Jugendfeuerwehr mit dabei

Gisela Herrmann ist nun schon ein Vierteljahrhundert die Frau, bei der alle Organisationsfäden zusammenlaufen. Sie freute sich über den regen Besucherstrom an beiden Tagen. Dabei kann sie sich auf viele freiwillige Helfer verlassen, mit denen sie gemeinsam einen Generationswechsel anstrebt. Auch die Jugendfeuerwehr war am Sonntagnachmittag mit von der Partie und präsentierte sich mit verschiedenen Übungssequenzen. Die Geile Gugge e.V. aus Belgern und der traditionelle Stiefelweitwurf ließen den Nachmittag erfolgreich ausklingen.

Von Anke Herold