Sprottaer Feuerwehr baut auf seine starke Nachwuchstruppe

Sprotta. Kinder sind die Knospen der Zukunft und die Jugendfeuerwehr von heute die aktive Einsatzwehr von morgen. Wie wichtig Nachwuchs ist, hat die Freiwillige Feuerwehr in Sprotta längst erkannt, und so setzen die Verantwortlichen neben der aktiven Wehr auch auf die Kinder- und Jugendarbeit im Ort. Da machte es richtig Spaß, zuzuschauen, als am Sonntagnachmittag am Feuerwehrgerätehaus die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr aus dem LF8/6 heraussprangen und von Fabian Beuche namentlich vorgestellt wurden.

26 Mann in einem Einsatzfahrzeug

Eigentlich passen in ein Einsatzfahrzeug nur neun Mann, wo diesmal 26 Jungfloriane Platz fanden, blieb das Geheimnis der Sprottaer. Was wie Zauberei rüberkam, ist aber real. Während andere Wehren um Heranwachsende kämpfen, können die Sprottaer ihre personell starke Truppe stolz präsentieren und das taten sie auch zu ihren Tag der offenen Tür vor und im Gerätehaus. Christian Beym sorgte zudem bei den Jüngsten für eine Überraschung. Er übergab an die Jugendmannschaft ein Fass mit roter Brause. Am Tag zuvor hatte sich das das Team beim Löschangriff nass in Hayna den vierten Platz geholt.

Yannik Zetzmann springt aus dem LF8/6 heraus und wurde von Florian Beuche namentlich vorgestellt. Er ist einer der sechundzwanzig Jungfloriane in Sprotta Feuerwehr Quelle: Anke Herold

Historische und moderne Technik präsentiert

Den Gästen wurde aber noch mehr präsentiert. Wer Interesse hatte, konnte sich von der derzeitig vorhandenen Technik ein Bild machen oder sich ebenso in die Vergangenheit des Löschwesens entführen lassen. Dabei zeigten die Sprottaer auch die restaurierte Handdruckspritze, die bald ein ganzes Jahrhundert auf den Rädern trägt. „Den Tag der offenen Tür führen wir regelmäßig durch, um den Eltern der Jugendfeuerwehr-Kindern zu zeigen, dass wir sinnvolle Arbeit für Sozialisation und Erziehung leisten und damit das gesellschaftliche Miteinander von Grund auf fördern. Des Weiteren wollen wir für das Ehrenamt werben und Bereitschaft hierfür aktivieren und hoffen damit auch auf das Verständnis bei den Lebenspartnern der aktiven Kräfte“, fasste Fabian Beuche das Anliegen des Nachmittages zusammen.

Die Jugendwehr von Sprotta. Quelle: Anke Herold

Warten aufs Mannschaftsfahrzeug

Das freiwillige Engagement in der Gemeinde wird nicht selten von Generation zu Generation weitergegeben. Auch das wurde am Wochenende deutlich. Viele der Jüngsten haben ihr Interesse von Eltern und Großeltern übernommen. Um so wichtiger, dass auch die Ausstattung der Wehr im Fokus bleibt. Noch immer warten die Floriane auf ein Mannschaftsfahrzeug, dass die aktiven Einsatzkräfte im Notfall zur Hilfeleistung schnellst möglichst transportieren kann.

Lynn Zetzmann und Hugo Hermann machten es sich auf dem Sitz der Handdruckspritze bequem, bevor sie sich ins Getümmel auf der Hopseburg stürzten. Quelle: Anke Herold

Von Anke Herold