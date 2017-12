Sprottaer Heimatverein übergibt Spielplatz für Jung und Alt an die Gemeinde

Sprotta. Crosstrainer, Ruderbank, Barren, eine Feuerwehr, Schaukel und ein Kletterhaus: Alle diese Geräte garantieren auf zirka 500 Quadratmeter Fitness pur in der Natur. Mit dem Mehrgenerationenplatz in der Lindenallee in Sprotta hat sich das kleine Dorf ein Alleinstellungsmerkmal gesichert. Nach einem Jahr Bauzeit ist der Outdoorfitnesspark für Klein und Groß fertiggestellt und wurde am Donnerstag vom Heimatverein an die Kommune übergeben. Mehrere Generationen waren bei der Übergabe dabei.

Spielplatz kostete 20 000 Euro

Bei Glühwein, Kaffee und Kuchen enthüllte die Vereinsvorsitzende Gisela Herrmann gemeinsam mit Bürgermeister Roland Märtz (CDU) das Spendenschild auf dem Platz. Dabei verlas sie alle Spender, die zum Gelingen des Platzes beigetragen haben. Eine Gesamtsumme von 20 144 Euro waren notwendig, um das Vorhaben zu realisieren. Davon flossen fast 5000 Euro aus der Bevölkerung ein, ebenso selbige Summe von der Gemeinde und 2000 Euro spendierte die Sparkasse. Die restlichen 8000 Euro kamen vom Heimverein.

„Wir haben lange drauf gespart und hoffen nun auf die Mitbeteiligung der Bevölkerung, dass der Platz auch erhalten und gepflegt bleibt“, wünschte sich die ehemalige Kitaleiterin Herrmann und der Bürgermeister fügte hinzu: „Die Dorfgemeinschaften sollen sich zu ihren Spielplätzen bekennen. Manche haben etwas tolles Großes, manche etwas Kleines daraus gemacht. Einen herzlichen Dank hier an den Heimatverein.“

Überraschung bei der Übergabe

Noch am Donnerstag wurde an den Tischen der Sitzgelegenheiten Outdoorspielbretter für „Mensch ärgere dich nicht“ und Schachbretter angebracht. Eine der ankündigten Überraschungen an diesem Tag. Zudem wurden die geforderten Begrenzungen in Form von Balancierstrecken zwischen den Spielgeräten der Kleinsten und denen der Großen installiert. Im Januar sollen dann noch die Figuren der Bremer Stadtmusikanten aus Holz auf dem Mühlen-Kletter-Ensemble angesetzt werden. Auch dies war eine Überraschung, die aber aus Krankheitsgründen nicht mehr in diesem Jahr verwirklicht werden konnte.

Die Umsetzung der Idee von Gisela Herrmann ist vor allem dem Zusammenwirken mehrerer Generationen zu verdanken. Schon als im September der Fitnesspfad eingeweiht wurde, haben sich Ältere immer mal wieder auf dem Platz eingefunden und genauso wie die mittlere Generation die Geräte ausprobiert.

Sprottaer sind begeistert

Die Sprottaerin Johanna Wugk zeigte sich am Donnerstag begeistert und testete den Crosstrainer. „Natürlich macht es bei wärmeren Temperaturen mehr Spaß. Dann komme ich mit den Urenkeln wieder hier her“, erklärt die 82-Jährige, die auch zu den Spendern gehörte. Die Vereinsmitglieder Anja Schickert und Claudia Leipnitz wollten ihre guten Vorsätze für das kommende Jahr teilweise auch in der Lindenallee umsetzen. „Eine schöne Gelegenheit, sich gemeinsam mit den Kindern hier bewegen zu können“, sagte Anja Schickert.

Von Anke Herold