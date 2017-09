Sprottaer Landstraße in Eilenburg: Weiterer Ausbau bringt Erschwernisse

Eilenburg. Viele Autofahrer sind schneller als erlaubt auf der Sprottaer Landstraße unterwegs. Denn der Abschnitt ab der Einmündung Dübener Landstraße ist seit einigen Monaten ausgebaut. Um solche Beobachtungen der Anwohner zu überprüfen, stellte die Stadt auch schon ihr Statistikgerät am Straßenrand auf. Es registriert die Fahrzeugbewegungen, ohne die Kennzeichen zu erfassen. Das Ergebnis: 40 Prozent der Durchfahrenden überschreiten die erlaubten 50 km/h. „Das finde ich nicht so gut“, stellte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) fest. Nun soll dort erst einmal für Lkw ein 30 km/h-Tempo-Limit ausgewiesen werden.

Nächster Bauabschnitt im kommenden Jahr

Davon abgesehen soll im kommenden Jahr der nächste Abschnitt der Sprottaer Landstraße hinter den Bahnanlagen ausgebaut werden. Damit wird sich in der Bauzeit eine schwierige Verkehrssituation ergeben. Eventuell könnte ein zentraler Autostellplatz am Freibad und eine Ausweichstraße über das Gelände am Teppichfreund angelegt werden, sagte Scheler zu den bisher angestellten Überlegungen. Denn die Bauzeit werde sich voraussichtlich über ein halbes Jahr erstrecken. Auch die Straße über den Bahnübergang wird dann gebaut. Dafür sind laut Scheler auch Durchörterungen der Bahnstrecke nötig.

Von Heike Liesaus